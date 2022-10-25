Бурятия примет кочующий фестиваль «Манящие миры»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

«Байкальский аргиш» в 2023 году обретёт новые краски



XIX кочующий фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия» в следующее лето приедет в Бурятию. Ранее руководитель мероприятия Елена Тюрина предложила провести его в 2023 году в Республике Бурятия и Иркутской области. Республиканский центр эвенкийской культуры «Арун» откликнулся на это с большой радостью и предложил объединить его с проектом «Байкальский аргиш». Предложение было принято, и с этого момента началась совместная работа по выстраиванию программы.



Фестиваль соберёт всех «звёзд» Российского Севера. Программа фестиваля включает в себя: экспозицию традиционных ремёсел коренных малочисленных народов России (рыбья кожа, оленья кожа, мех, бисер, моржовая кость, кость оленя, речная трава, береста и др.), фотовыставку «Ительмены – индейцы России», мастер-классы, интерактивную программу со зрителями (национальные игры, танцы народов Севера, горловое пение) и прочее.



Концерт станет центром фестивальной программы. С 2008 года он приобрёл форму межрегионального проекта «Под бубен вечного аргиша» с единой сюжетной линией и совместными номерами коллективов и исполнителей разных регионов. В программе примут участие представители культур коренных малочисленных народов России: Ительменский фольклорный ансамбль «Эльвель», ансамбль песни и танца народов Севера «Энэр» (Магадан), нивхская творческая группа (Сахалин), саамская творческая группа (Мурманская область), нагайбакская творческая группа (Челябинская область), лауреат премии правительства РФ Душа России» Лидия Кручинина (Камчатка), заслуженный артист России Болот Байрышев (Республика Алтай), Олег Ныпевги (Магадан), Ольга Ласточкина (Камчатка).



На территориях проведения фестиваля всегда практикуется включение в фестивальную программу местных творческих коллективов. Поскольку это совместный проект с фестивалем «Байкальский аргиш», то участие примут лучшие коллективы и исполнители из северных районов Бурятии. Также будут участвовать мастера декоративно-прикладного искусства республики.



- В концепцию фестиваля «Байкальский аргиш» входят обучающие программы для молодёжи и руководителей творческих коллективов. Участие именитых гостей позволит провести эти программы на должном уровне. Гости приедут в начале июля и проведут в Бурятии три дня, будут даны три концерта, - сообщает пресс-служба ГРЦЭК «Арун».

