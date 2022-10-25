Заболеваемость остаётся на невысоком уровне
За минувшие сутки в Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 22 человек. Летальных исходов накануне не произошло.
Общее число случаев заражений COVID-19 за всё время составляет 151 924. Из них 46% (69 951) приходится на жителей Улан-Удэ.
Сегодня в стационарах лечатся 62 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано шесть пациентов. В отделениях реанимации находятся 11 пациентов, из них двое – на ИВЛ.
На амбулаторном лечении и наблюдении - ещё 243 человека.
С начала пандемии от коронавируса умерли 3085 жителей Бурятии.
По-прежнему работает «горячая линия» управления Роспотребнадзора Бурятии по вопросам, связанным с COVID-19. Телефоны: 8 (902) 169 35 40, 8 (3012) 41 28 83. Звонить можно в рабочие дни (пн-пт) с 8.30 до 17.30 (перерыв на обед с 12.00 до 12.45).
За сутки в Бурятии госпитализировали шесть больных коронавирусом
Общество, Фото:
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