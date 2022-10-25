25 октября

24 октября

Популярное

По кинотеатрам Бурятии пройдёт благотворительный киномарафон

По кинотеатрам Бурятии пройдёт благотворительный киномарафон
Общество,  Фото:pixabay.com
Зрители увидят художественные фильмы кинематографистов республики

На территории Бурятии проведут социальный проект «Благотворительный киномарафон». Киномарафон стартует 1 ноября на площадках муниципальных кинотеатров республики и продлится до 30 ноября. Первый благотворительный кинопоказ пройдёт в кинотеатре районного культурно-досугового центра «Мир» села Иволгинск.

- Зрители увидят художественные фильмы кинематографистов Бурятии, вышедшие в прокат за последние несколько лет, такие как «Байкальские каникулы» (6+), «На Байкал» (16+), «Золото империи» (12+) и другие. В кинотеатрах состоятся творческие встречи с создателями и актёрами кинокартин, - сообщил Виктор Паньков, главный специалист отдела культурно-досуговой деятельности республиканского центра народного творчества.

Все вырученные средства планируется передать в поддержку семьям военнослужащих.
Бурятия кинематограф марафон фильм благотворительность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии состоится ещё один чемпионат по мини-футболу
В Бурятии состоится ещё один чемпионат по мини-футболу
Общество, 25.10.2022
Старт турнира запланирован на начало ноября
Писатели Бурятии проведут вечер живой поэзии и музыки
Писатели Бурятии проведут вечер живой поэзии и музыки
Общество, 25.10.2022
Он состоится на сцене Бурятского драматического театра
В Улан-Удэ состоится чемпионат по спортивному туризму
В Улан-Удэ состоится чемпионат по спортивному туризму
Общество, 25.10.2022
Также будет проведено первенство в закрытых помещениях
По кинотеатрам Бурятии пройдёт благотворительный киномарафон
По кинотеатрам Бурятии пройдёт благотворительный киномарафон
Общество, 25.10.2022
Зрители увидят художественные фильмы кинематографистов республики
На севере Бурятии прошёл баскетбольный турнир «Байкал»
На севере Бурятии прошёл баскетбольный турнир «Байкал»
Общество, 25.10.2022
Юные спортсмены трёх регионов встретились в Северобайкальске
В Бурятии вновь определят чемпиона по выделке шкур
В Бурятии вновь определят чемпиона по выделке шкур
Общество, 25.10.2022
Состоится очередной конкурс по выделке и художественной обработке овечьей шкуры и шерсти
В Бурятии откроется выставка Баясхалана Лыксокова
В Бурятии откроется выставка Баясхалана Лыксокова
Общество, 25.10.2022
Художник покажет в своих картинах просторы родной земли
Бурятия присоединилась к акции «БумБатл»
Бурятия присоединилась к акции «БумБатл»
Общество, 25.10.2022
Жителей республики приглашают посоревноваться в сборе макулатуры
Жителям Бурятии предстоит в ноябре трёхдневный уикенд
Жителям Бурятии предстоит в ноябре трёхдневный уикенд
Общество, 25.10.2022
Дополнительный выходной выпадает на 4 ноября
Ансамбль из Бурятии стал призёром фестиваля свадебных обрядов
Ансамбль из Бурятии стал призёром фестиваля свадебных обрядов
Общество, 25.10.2022
Коллектив «Уряал» принял участие во всероссийском конкурсе в Ульяновске
В Бурятии спасли пару раненых лебедей
В Бурятии спасли пару раненых лебедей
Общество, 25.10.2022
Сейчас для птиц ищут место, где им дождаться весну
В Бурятии возводят ступу Великой Победы
В Бурятии возводят ступу Великой Победы
Общество, 25.10.2022
Работы идут методом народной стройки
Теннисисты Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Теннисисты Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Общество, 25.10.2022
Турнир по настольному теннису проходил в Красноярске
В Улан-Удэ достроят ещё три проблемных дома
В Улан-Удэ достроят ещё три проблемных дома
Общество, 25.10.2022
Их введут в эксплуатацию до конца года
В Бурятии прошли чемпионаты по дартсу и волейболу сидя
В Бурятии прошли чемпионаты по дартсу и волейболу сидя
Общество, 25.10.2022
В соревнованиях принимали участие спортсмены с ПОДА

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^