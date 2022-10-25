Зрители увидят художественные фильмы кинематографистов республики
На территории Бурятии проведут социальный проект «Благотворительный киномарафон». Киномарафон стартует 1 ноября на площадках муниципальных кинотеатров республики и продлится до 30 ноября. Первый благотворительный кинопоказ пройдёт в кинотеатре районного культурно-досугового центра «Мир» села Иволгинск.
- Зрители увидят художественные фильмы кинематографистов Бурятии, вышедшие в прокат за последние несколько лет, такие как «Байкальские каникулы» (6+), «На Байкал» (16+), «Золото империи» (12+) и другие. В кинотеатрах состоятся творческие встречи с создателями и актёрами кинокартин, - сообщил Виктор Паньков, главный специалист отдела культурно-досуговой деятельности республиканского центра народного творчества.
Все вырученные средства планируется передать в поддержку семьям военнослужащих.
По кинотеатрам Бурятии пройдёт благотворительный киномарафон
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