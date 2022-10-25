Турнир по настольному теннису проходил в Красноярске
С 18 по 23 октября в Красноярске прошли всероссийские соревнования по настольному теннису «Yenisey Junior». Турнир проводился во спортивном комплексе «Сопка» Сибирского федерального университета.
В соревнованиях приняли участие более 400 теннисистов. Юные спортсмены выступали в возрастных категориях: «девочки и мальчики до 12 лет», «девочки и мальчики до 13 лет», «юноши и девушки до 16 лет».
В турнире приняли участие теннисисты из Бурятии. Призовые места заняли спортсмены, представлявшие спортивную школу олимпийского резерва №2 Улан-Удэ, сообщает пресс служба СШОР.
Девочки до 12 лет
Третье место — Валерия К.
Мальчики до 12 лет
Первое место — Сергей П.
Девочки до 13 лет
Первое место — Ирина Б.
Второе место — Дарису Г.
Третье место —Сабина Г.
Мальчики до 13 лет
Первое место — Сергей П.
Третье место — Данил Д.
Девушки до 16 лет
Второе место — Дарису Г.
Теннисисты Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Общество, Фото:
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