Теннисисты Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях

Общество, Фото: пресс служба СШОР №2

Турнир по настольному теннису проходил в Красноярске



С 18 по 23 октября в Красноярске прошли всероссийские соревнования по настольному теннису «Yenisey Junior». Турнир проводился во спортивном комплексе «Сопка» Сибирского федерального университета.



В соревнованиях приняли участие более 400 теннисистов. Юные спортсмены выступали в возрастных категориях: «девочки и мальчики до 12 лет», «девочки и мальчики до 13 лет», «юноши и девушки до 16 лет».



В турнире приняли участие теннисисты из Бурятии. Призовые места заняли спортсмены, представлявшие спортивную школу олимпийского резерва №2 Улан-Удэ, сообщает пресс служба СШОР.



Девочки до 12 лет

Третье место — Валерия К.



Мальчики до 12 лет

Первое место — Сергей П.



Девочки до 13 лет

Первое место — Ирина Б.

Второе место — Дарису Г.

Третье место —Сабина Г.



Мальчики до 13 лет

Первое место — Сергей П.

Третье место — Данил Д.



Девушки до 16 лет

Второе место — Дарису Г.



