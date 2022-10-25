Работы идут методом народной стройки
В селе Ашанга Хоринского района Бурятии начали работы по установке ступы Великой Победы – «Жалсан субарга».
- Сакральный смысл воздвижения ступы заключается в том, чтобы ускорить Победу, и чтобы наши земляки, отправившиеся на защиту Родины, вернулись живыми и здоровыми, - сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.
На вершине Эрдэни Толгой близ села Ашанга на прошлой неделе залили основание ступы. Начат сбор средств для дальнейших работ, которые идут методом народной стройки под руководством шэрээтэ Анинского дацана Легцок ламы.
В Бурятии возводят ступу Великой Победы
Общество, Фото:
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