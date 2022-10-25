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На севере Бурятии прошёл баскетбольный турнир «Байкал»

На севере Бурятии прошёл баскетбольный турнир «Байкал»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Северобайкальска
Юные спортсмены трёх регионов встретились в Северобайкальске

С 21 по 23 октября в спортивном комплексе «Нева» детско-юношеской спортивной школы Северобайкальска проводился традиционный межрегиональный турнир по баскетболу «Байкал - 2022». Соревнования проходили в двух возрастных категориях: среди мальчиков 2009-2010 гг.р. и юношей 2006-2008 гг.р.

В турнире приняли участие команды из Северобайкальска, Железногорска-Илимского Иркутской области, Нижнеангарска и Нового Уояна Северо-Байкальского района, Таксимо Муйского района и Новой Чары Забайкальского края. Всего участвовало 98 спортсменов.

В результате напряжённой борьбы среди мальчиков 2009-2010 годов рождения первое место завоевала команда Северобайкальска. Вторыми стали представители Нижнеангарска. Третье место заняла команда из Новой Чары.

Лучшие игроки отмечены в личных номинациях. Так «Лучшим игроком турнира» признан Матвей П. (Северобайкальск), «Лучшим центровым» - Евгений Е. (Северобайкальск), «Лучший снайпер» по пробитию трёхочкового броска стал Александр С. (Северобайкальск).

Среди юношей 2006-2008 годов рождения победу одержала команда «Северобайкальск». Второе место ушло к команде «Ярки» (Нижнеангарск). На третьем месте расположилась команда «Фортуна» (Железногорск-Илимский). В номинации «Лучший игрок турнира» был отмечен Евгений С. (Северобайкальск).

Победителям и призёрам турнира были вручены грамоты, медали и кубки. Лучшие игроки награждены кубками и грамотами, сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска.
Бурятия спорт баскетбол турнир Северобайкальск

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