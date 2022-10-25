Ансамбль из Бурятии стал призёром фестиваля свадебных обрядов

Коллектив «Уряал» принял участие во всероссийском конкурсе в Ульяновске



Народный фольклорный ансамбль «Уряал» из Бурятии удостоен диплома лауреата II степени III всероссийского фестиваля-конкурса свадебных обрядов «Свадьба в Обломовке» в номинации «Фольклорные ансамбли». Руководит коллективом Долгор Георгенова.



На конкурс поступили заявки из 18 регионов страны. Просмотр программ проходил по трём номинациям: фольклорные коллективы, фольклорно-этнографические коллективы и ансамбли народной песни. Победителями признаны коллективы из Башкирии, Самарской области, Бурятии, Москвы, Забайкальского края, Тюменской области, Марий Эл, Новосибирской области, Воронежской области, Красноярского края и Ульяновской области.



Как сообщает пресс-служба РЦНТ, фестиваль-конкурс стартовал в Ульяновске 20 октября с открытия выставки в музее народного творчества и творческой лаборатории. Коллективы-участники представили свои визитные карточки. Также состоялись творческие встречи, круглый стол, экскурсии по городу. Кроме этого, ансамбль «Уряал» вместе с победителями фестиваля выступил в гала-концерте фестиваля на сцене дворца дружбы народов «Губернаторский» города Ульяновск.

