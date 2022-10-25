25 октября

24 октября

Популярное

В Бурятии с 95-летием поздравили участницу трудового фронта

В Бурятии с 95-летием поздравили участницу трудового фронта
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Прасковья Иванова живёт в Еравнинском районе

В Еравнинском районе Бурятии свой 95-летний юбилейный день рождения отметила участница трудового фронта, ветеран труда Прасковья Степановна Иванова.

- Родилась я в городе Чита, но когда мне исполнилось 15 лет, а было это в 1942 году, приехала в Еравнинский район в село Гарам. Сразу же устроилась на работу в рыбозавод в рыбный пункт «Малая Еравна». В бригаде в основном работали подростки и женщины. Работала спускодером, долбильщиком. В годы войны всем приходилось нелегко, особенно в зимнее время на льду. Тёплой одежды и обуви не было, - вспоминает труженица тыла. - Мы не думали о том, что трудно. Жили одной только мыслью – победить врага и помочь фронту – кто чем может.

В рыбозаводе именинница проработала 35 лет. Находясь на заслуженном отдыхе, проработала ещё 3 года, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.

- Прасковья Степановна воспитала 5 детей, она счастливая бабушка 13 внуков и 16 правнуков. Дети и внуки каждый день навещают любимую бабушку. Несмотря на преклонный возраст, Прасковья Степановна сама управляется домашним хозяйством: кормит кур, топит печку, - рассказали в отделе социальной защиты населения по Еравнинскому району. - В день рождения юбиляршу поздравили представители районной администрации, отдела социальной защиты населения. Ей вручили поздравления президента РФ В.В. Путина, главы РБ А.С. Цыденова и сертификат на единовременную денежную выплату.

Бурятия юбилей долгожитель Еравнинский район ветераны труда

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Теннисисты Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Теннисисты Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Общество, 25.10.2022
Турнир по настольному теннису проходил в Красноярске
В Улан-Удэ достроят ещё три проблемных дома
В Улан-Удэ достроят ещё три проблемных дома
Общество, 25.10.2022
Их введут в эксплуатацию до конца года
В Бурятии прошли чемпионаты по дартсу и волейболу сидя
В Бурятии прошли чемпионаты по дартсу и волейболу сидя
Общество, 25.10.2022
В соревнованиях принимали участие спортсмены с ПОДА
В Бурятии с 95-летием поздравили участницу трудового фронта
В Бурятии с 95-летием поздравили участницу трудового фронта
Общество, 25.10.2022
Прасковья Иванова живёт в Еравнинском районе
Шахматист из Улан-Удэ победил на всероссийском фестивале
Шахматист из Улан-Удэ победил на всероссийском фестивале
Общество, 25.10.2022
Артём Садыков занял первое место на шахматном турнире
Улан-удэнцы смывают в канализацию строительный мусор, игрушки, одеяла и даже телогрейки
Улан-удэнцы смывают в канализацию строительный мусор, игрушки, одеяла и даже телогрейки
Общество, 25.10.2022
Во время промывки городских канализационных сетей специалисты «Водоканала» приходят в ужас
Ученые СО РАН смогут «ловить» грозы вокруг Байкала
Ученые СО РАН смогут «ловить» грозы вокруг Байкала
Общество, 25.10.2022
Это поможет борьбе с лесными пожарами
Дым над Богородским островом в Улан-Удэ будет стоять ещё пару дней
Дым над Богородским островом в Улан-Удэ будет стоять ещё пару дней
Общество, 25.10.2022
На Богородском острове опять отжигают траву
В Улан-Удэ водителей штрафуют за разлетающийся мусор
В Улан-Удэ водителей штрафуют за разлетающийся мусор
Общество, 25.10.2022
Пятерых водителей привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки груза
В Улан-Удэ уехали на «зимовку» зелёные кони
Общество, 25.10.2022
Вернутся они следующим летом
Юмористка из Улан-Удэ выступит в новом шоу на ТНТ
Юмористка из Улан-Удэ выступит в новом шоу на ТНТ
Общество, 25.10.2022
Вера Гасаранова приняла участие в шоу «Концерты»
Ситуация с болезнью коров в районе Бурятии стабилизировалась
Ситуация с болезнью коров в районе Бурятии стабилизировалась
Общество, 25.10.2022
Но в улусе Ехэ-Цаган сохраняется режим карантина
В Улан-Удэ сделан первый шаг к отказу от кондукторов
В Улан-Удэ сделан первый шаг к отказу от кондукторов
Общество, 25.10.2022
На первом автобусе установлена система учёта вошедших и вышедших пассажиров
Жителей Улан-Удэ разозлили заборы во дворах
Жителей Улан-Удэ разозлили заборы во дворах
Общество, 25.10.2022
Засилье ограждений обнаружили на Восточном

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^