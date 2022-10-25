Прасковья Иванова живёт в Еравнинском районе
В Еравнинском районе Бурятии свой 95-летний юбилейный день рождения отметила участница трудового фронта, ветеран труда Прасковья Степановна Иванова.
- Родилась я в городе Чита, но когда мне исполнилось 15 лет, а было это в 1942 году, приехала в Еравнинский район в село Гарам. Сразу же устроилась на работу в рыбозавод в рыбный пункт «Малая Еравна». В бригаде в основном работали подростки и женщины. Работала спускодером, долбильщиком. В годы войны всем приходилось нелегко, особенно в зимнее время на льду. Тёплой одежды и обуви не было, - вспоминает труженица тыла. - Мы не думали о том, что трудно. Жили одной только мыслью – победить врага и помочь фронту – кто чем может.
В рыбозаводе именинница проработала 35 лет. Находясь на заслуженном отдыхе, проработала ещё 3 года, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.
- Прасковья Степановна воспитала 5 детей, она счастливая бабушка 13 внуков и 16 правнуков. Дети и внуки каждый день навещают любимую бабушку. Несмотря на преклонный возраст, Прасковья Степановна сама управляется домашним хозяйством: кормит кур, топит печку, - рассказали в отделе социальной защиты населения по Еравнинскому району. - В день рождения юбиляршу поздравили представители районной администрации, отдела социальной защиты населения. Ей вручили поздравления президента РФ В.В. Путина, главы РБ А.С. Цыденова и сертификат на единовременную денежную выплату.
В Бурятии с 95-летием поздравили участницу трудового фронта
Общество, Фото:
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