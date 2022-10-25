В Бурятии прошли чемпионаты по дартсу и волейболу сидя

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В соревнованиях принимали участие спортсмены с ПОДА



21 октября в Улан-Удэ прошли чемпионаты Бурятии по дартсу и волейболу сидя среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.



В соревнованиях по дартсу состязались 30 участников в игре «Набор очков» из 10 серий по 3 броска. Среди мужчин в личном зачёте победителем стал Хомяков Виталий (Загорск). «Серебро» у Петрова Сергея (Загорск) и «бронза» у Чагдурова Баира (Джидинский район). Тройка лидеров среди женщин выглядит таким образом: первое место - Артамонова Лилия (Загорск), второе место – Занабадарова Людмила (Загорск) и третье место – Нимаева Татьяна (Иволгинский район). В командном зачёте первое место заняла команда Загорска, второе – Иволгинского района и третье – Джидинского района.



Волейболисты на площадке физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ встретились в третий раз. В этот раз пять команд республики сыграли по круговой системе. По итогу, победителем чемпионата стала команда Железнодорожного района. Второе место заняла команда Загорска, и бронзовым призёром стала команда Кяхтинского района.



Как сообщают в министерства спорта Бурятии, перед началом чемпионата удостоверение и знак «Мастер спорта России международного класса» по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата вручено члену сборной команды России по волейболу сидя, серебряному призёру чемпионата Европы Виталию Соболеву.

