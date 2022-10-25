25 октября

24 октября

Популярное

В Бурятии прошли чемпионаты по дартсу и волейболу сидя

В Бурятии прошли чемпионаты по дартсу и волейболу сидя
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
В соревнованиях принимали участие спортсмены с ПОДА

21 октября в Улан-Удэ прошли чемпионаты Бурятии по дартсу и волейболу сидя среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

В соревнованиях по дартсу состязались 30 участников в игре «Набор очков» из 10 серий по 3 броска. Среди мужчин в личном зачёте победителем стал Хомяков Виталий (Загорск). «Серебро» у Петрова Сергея (Загорск) и «бронза» у Чагдурова Баира (Джидинский район). Тройка лидеров среди женщин выглядит таким образом: первое место - Артамонова Лилия (Загорск), второе место – Занабадарова Людмила (Загорск) и третье место – Нимаева Татьяна (Иволгинский район). В командном зачёте первое место заняла команда Загорска, второе – Иволгинского района и третье – Джидинского района.

Волейболисты на площадке физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ встретились в третий раз. В этот раз пять команд республики сыграли по круговой системе. По итогу, победителем чемпионата стала команда Железнодорожного района. Второе место заняла команда Загорска, и бронзовым призёром стала команда Кяхтинского района.

Как сообщают в министерства спорта Бурятии, перед началом чемпионата удостоверение и знак «Мастер спорта России международного класса» по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата вручено члену сборной команды России по волейболу сидя, серебряному призёру чемпионата Европы Виталию Соболеву.
Бурятия дартс волейбол спорт чемпионат

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Теннисисты Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Теннисисты Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Общество, 25.10.2022
Турнир по настольному теннису проходил в Красноярске
В Улан-Удэ достроят ещё три проблемных дома
В Улан-Удэ достроят ещё три проблемных дома
Общество, 25.10.2022
Их введут в эксплуатацию до конца года
В Бурятии прошли чемпионаты по дартсу и волейболу сидя
В Бурятии прошли чемпионаты по дартсу и волейболу сидя
Общество, 25.10.2022
В соревнованиях принимали участие спортсмены с ПОДА
В Бурятии с 95-летием поздравили участницу трудового фронта
В Бурятии с 95-летием поздравили участницу трудового фронта
Общество, 25.10.2022
Прасковья Иванова живёт в Еравнинском районе
Шахматист из Улан-Удэ победил на всероссийском фестивале
Шахматист из Улан-Удэ победил на всероссийском фестивале
Общество, 25.10.2022
Артём Садыков занял первое место на шахматном турнире
Улан-удэнцы смывают в канализацию строительный мусор, игрушки, одеяла и даже телогрейки
Улан-удэнцы смывают в канализацию строительный мусор, игрушки, одеяла и даже телогрейки
Общество, 25.10.2022
Во время промывки городских канализационных сетей специалисты «Водоканала» приходят в ужас
Ученые СО РАН смогут «ловить» грозы вокруг Байкала
Ученые СО РАН смогут «ловить» грозы вокруг Байкала
Общество, 25.10.2022
Это поможет борьбе с лесными пожарами
Дым над Богородским островом в Улан-Удэ будет стоять ещё пару дней
Дым над Богородским островом в Улан-Удэ будет стоять ещё пару дней
Общество, 25.10.2022
На Богородском острове опять отжигают траву
В Улан-Удэ водителей штрафуют за разлетающийся мусор
В Улан-Удэ водителей штрафуют за разлетающийся мусор
Общество, 25.10.2022
Пятерых водителей привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки груза
В Улан-Удэ уехали на «зимовку» зелёные кони
Общество, 25.10.2022
Вернутся они следующим летом
Юмористка из Улан-Удэ выступит в новом шоу на ТНТ
Юмористка из Улан-Удэ выступит в новом шоу на ТНТ
Общество, 25.10.2022
Вера Гасаранова приняла участие в шоу «Концерты»
Ситуация с болезнью коров в районе Бурятии стабилизировалась
Ситуация с болезнью коров в районе Бурятии стабилизировалась
Общество, 25.10.2022
Но в улусе Ехэ-Цаган сохраняется режим карантина
В Улан-Удэ сделан первый шаг к отказу от кондукторов
В Улан-Удэ сделан первый шаг к отказу от кондукторов
Общество, 25.10.2022
На первом автобусе установлена система учёта вошедших и вышедших пассажиров
Жителей Улан-Удэ разозлили заборы во дворах
Жителей Улан-Удэ разозлили заборы во дворах
Общество, 25.10.2022
Засилье ограждений обнаружили на Восточном

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^