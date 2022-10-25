25 октября

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В Бурятии из-за ремонтных работ без тепла оставались 900 человек

В Бурятии из-за ремонтных работ без тепла оставались 900 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В посёлке остановили работу котельной

24 октября в 22.00 в посёлке Онохой-3 Заиграевского района Бурятии для проведения работ по замене задвижки была остановлена работа котельной.

Под отключение теплоснабжения попадают 15 многоквартирных домов, в которых проживает 900 человек, из них 186 детей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Вчера вечером рабочие начали слив теплоносителя для установки задвижек. Отмечается, что местных жителей оповестили о работах.

На всякий случай в состоянии готовности привели пункт временного размещения. Если работы затянутся, то люди смогут переждать в Онохойском доме культуры. 

ОБНОВЛЕНО:

Утром 25 октября были заменены две задвижки на трубопроводе диаметром. Начато заполнение системы. Ремонтные работы завершены.
ремонтные работы котельные

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