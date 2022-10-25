В Бурятии из-за ремонтных работ без тепла оставались 900 человек

24 октября в 22.00 в посёлке Онохой-3 Заиграевского района Бурятии для проведения работ по замене задвижки была остановлена работа котельной.
Под отключение теплоснабжения попадают 15 многоквартирных домов, в которых проживает 900 человек, из них 186 детей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Вчера вечером рабочие начали слив теплоносителя для установки задвижек. Отмечается, что местных жителей оповестили о работах.
На всякий случай в состоянии готовности привели пункт временного размещения. Если работы затянутся, то люди смогут переждать в Онохойском доме культуры.
ОБНОВЛЕНО:
Утром 25 октября были заменены две задвижки на трубопроводе диаметром. Начато заполнение системы. Ремонтные работы завершены.
Утром 25 октября были заменены две задвижки на трубопроводе диаметром. Начато заполнение системы. Ремонтные работы завершены.