Зарплату за август не получали более двухсот рабочих
Прокуратура Октябрьского района проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности открытого акционерного общества «Хотьковский автомост». Эта организация строит третий мост через реку Уду в Улан-Удэ.
Установлено, что перед 214 работниками предприятия за август 2022 года образовалась задолженность по заработной плате в сумме 15 млн рублей.
Генеральному директору общества внесено прокурорское представление. Кроме того, организована встреча с трудовым коллективом, проведено заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере трудовых отношений.
- В результате прокурорского вмешательства задолженность по оплате труда погашена, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
Как сообщал «Байкал-Daily», требуя выплаты зарплаты, рабочие устроили забастовку. Видео опубликовали в социальных сетях.
Строителям моста в Улан-Удэ выплатили долг по зарплате в 15 млн рублей
Общество, Фото:
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