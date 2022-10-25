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Строителям моста в Улан-Удэ выплатили долг по зарплате в 15 млн рублей

Строителям моста в Улан-Удэ выплатили долг по зарплате в 15 млн рублей
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Зарплату за август не получали более двухсот рабочих

Прокуратура Октябрьского района проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности открытого акционерного общества «Хотьковский автомост». Эта организация строит третий мост через реку Уду в Улан-Удэ.

Установлено, что перед 214 работниками предприятия за август 2022 года образовалась задолженность по заработной плате в сумме 15 млн рублей.

Генеральному директору общества внесено прокурорское представление. Кроме того, организована встреча с трудовым коллективом, проведено заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере трудовых отношений.

- В результате прокурорского вмешательства задолженность по оплате труда погашена, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Как сообщал «Байкал-Daily», требуя выплаты зарплаты, рабочие устроили забастовку. Видео опубликовали в социальных сетях.

мост строительство прокуратура

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