В центре Улан-Удэ уродливо обрезали деревья

Деревья во дворе по улице Профсоюзная, 42 в Улан-Удэ подрезали буквально под «пенёк». Тонкие ветви и стволы срезали на участке в начале дома с одной стороны аллеи. Обрезки ещё не убрали, и они лежат под окнами. По какой причине это было сделано, ещё предстоит выяснить, однако некоторые местные жители сожалеют по поводу такой уродливой обрезки.
- Когда-то здесь была потрясающая аллея. Ветви деревьев переплетались между собой над этой узкой тропинкой за домом. Деревья сидят далеко от окон квартир первого этажа, сомневаюсь, что они мешали жильцам дома. К тому же не всё подряд обрезали, а лишь какой-то кусок, кому помешали деревца, мне совершенно непонятно, - рассказала «Байкал-Daily» местная жительница.
В комитете городского хозяйства пояснили, что сотрудники управления административного контроля проведут проверку по данному факту. Как выяснилось, управляющая компания направила уведомление о подрезке, но комиссия ещё не провела обследование зелёных насаждений.
- Для проведения обрезки зелёных насаждений на территории Улан-Удэ юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, в том числе ЖЭУ за пять дней до проведения мероприятий по обрезке уведомляют комитет о начале работ. За неисполнение или ненадлежащее исполнение данного порядка юридические лица, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия, - сообщили в пресс-службе комитета городского хозяйства.
После получения уведомления о проведении обрезки зелёных насаждений, комиссией составляется акт обследования растений. В результате обследования устанавливается: древесная порода (род, вид), жизненная форма (дерево, кустарник), высота дерева, кустарника до обрезки, вид обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная, степень обрезки в %, высота дерева, кустарника после обрезки, количество, адрес, пояснили специалисты.
В случае подозрения на несоблюдение стандартов обрезки, горожане могут обратиться в управление административного контроля, тел. 37-72-52, отдел природопользования и охраны окружающей среды тел. 23-39-15.
Как сообщал «Байкал-Daily», как раз во дворе этого дома, а также соседнего, недавно торжественно открыли детские площадки. Здесь появилось сразу девять зон различного назначения: детские площадки от 0 до 3-х лет, от 3-х до 7 лет, от 7 до 14 лет, две зоны тихого отдыха с теневыми навесами, скамейками, урнами и цветочными вазонами, воркаут, тренажёры, площадка для игры с мячом, многофункциональный комплекс. Кроме того, обустроены тротуарные дорожки, проведено дополнительное освещение из 8 опор и светильников. Общая площадь нового двора составляет 5800 кв.м. На обновление было направлено 19 млн рублей.