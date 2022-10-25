Ожидается мокрый снег и ветер до 18 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 октября по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +2,+7, местами 0,+5.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +4,+6.
В Бурятии сегодня холодно
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Общество, 25.10.2022
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