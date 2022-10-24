В Бурятии более 26 тысяч семей с детьми охвачены нацпроектом «Демография»

Общий объём финансирования в 2022 году составляет почти 4 млрд рублей



В Бурятии c начала года 26 тысяч семей с детьми охвачены нацпроектом «Демография». Из этого числа 24805 семей получают выплаты, 1842 – воспользовались средствами регионального маткапитала на второго ребёнка. Общий объём финансирования, предусмотренный на эти цели в 2022 году, составляет 3,97 млрд рублей. За 10 месяцев уже израсходовано более 3,3 млрд рублей.



По данным Минсоцзащиты Бурятии, в сентябре ежемесячные выплаты на первенца получили 10484 семьи, которым направили 1 млрд рублей. Согласно статистике в республике стало больше многодетных семей. В январе получателями выплаты на третьего и последующих детей было 12019, сейчас их – 14321, им выплачено по нацпроекту «Демография» почти 1,8 млрд рублей.



Также семьи при рождении первого ребёнка имеют право на единовременную денежную и имеют право воспользоваться региональным капиталом, который назначается при рождении второго ребёнка. В этой части объём финансирования составляет 547,6 млн рублей, семьям выплачено 423,2 млн. Число получателей выплаты по итогам 9 месяцев 2022 года составило 4192 семьи.



- С каждым годом число получателей выплат при рождении детей в республике становится всё больше. Если обратиться к статистике, то, к примеру, в январе дальневосточную единовременную выплату на первенца получали 286 семей. По данным на 1 сентября их число увеличилось до 2350, - приводит данные анализа министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – Региональным маткапиталом при рождении второго ребёнка в начале года воспользовалась 91 семья на 16,8 млн рублей, спустя девять месяцев этой мерой господдержки уже было охвачено 1842 семьи, которым было выплачено более 356,3 млн рублей.



Как отметила министр, большинство семей в регионе направляют средства регионального маткапитала на приобретение жилья. Из общего числа таким образом поступили 1815 получателей, оставшиеся 27 потратили их на получение ребёнком образования.



