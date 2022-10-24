Для детей построена площадка размером почти 8 тысяч квадратных метров
Один из самых больших игровых комплексов в Бурятии появился в Гусиноозёрске. Игровая площадка расположена по улице Пушкина вдоль домов 2-4 и 19-20.
Ещё весной на этом месте был пустырь. Теперь территория новой площадки разделена на несколько зон для активного отдыха: поле для футбола, тренажёры и воркаут. В центре развернулся игровой комплекс с горками в виде башен и необычными качелями.
- Площадка размером почти 8 тысяч квадратных метров, просторна для занятий спортом, для развлечения, для развития, причём для всех возрастов. Здесь есть всё. На прилегающей территории живёт много детей, и это площадка как раз для них, - отметил заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии –главный архитектор Бурятии Александр Маренич.
Местные жители по достоинству оценили новый игровой комплекс.
- Раньше здесь ничего не было. А теперь качели, горки и даже стадион. Но мы пока ещё маленькие, подрастём, будем здесь бегать, - делится впечатлениями житель Гусиноозёрска Сергей.
Напомним, детская площадка по дизайн-проекту «Супер Макси» стоимостью 20 миллионов рублей была построена за счёт средств единой дальневосточной субсидии. Всего в Бурятии по этой программе благоустраивают 247 игровых площадок, на строительство которых из федерального бюджета выделено 849 миллионов рублей. Сдать благоустроенные дворы планируется до 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
В Гусиноозёрске открыли большой игровой комплекс
Общество, Фото:
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