Семьи могут обратиться за помощью
С 24 октября в МФЦ Бурятии начался приём заявлений об оказании помощи членам семей граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Подать заявления можно во всех многофункциональных центрах Улан-Удэ и районов республики.
- При подаче такого заявления можно будет также определить потребность семьи в социальных выплатах, нуждается ли она в социальном патронате, что нужно сделать, чтобы оформить полагающиеся выплаты и какими мерами поддержки семья уже охвачена, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Принятые заявления будут направлены в наше ведомство для рассмотрения и принятия решений.
Подать заявление может сам мобилизованный, или же любой член его семьи. Гражданам республики помогут:
- с устройством детей в образовательные учреждения,
- определят потребности в твёрдом топливе и помогут с колкой,
- окажут материальную, юридическую или психологическую помощь.
В Бурятии МФЦ начали приём заявлений от семей мобилизованных
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Семьи могут обратиться за помощью
Астрономическое явление произойдёт в начале ноября
Если позволит бюджет, то фонари восстановят
Отдыхать дети будут девять дней
Летнюю зона отдыха на площади Советов начнут разбирать
Горожан просят сохранять спокойствие
Синоптики представили прогноз погоды на три дня
Соревновались трое человек
Это был частный заказ
Награды он удостоен за проект «Электрофильтры и дымоуловители»
Работы обошлись почти в 15 млн
Стоимость строительства превышает 360 млн рублей
За год позиция республики ухудшилась
Марианна Петровна получила почётную грамоту директора ФСИН России
Ещё 25 человек заболели ковидом