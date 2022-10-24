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В Бурятии МФЦ начали приём заявлений от семей мобилизованных

В Бурятии МФЦ начали приём заявлений от семей мобилизованных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Семьи могут обратиться за помощью

С 24 октября в МФЦ Бурятии начался приём заявлений об оказании помощи членам семей граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Подать заявления можно во всех многофункциональных центрах Улан-Удэ и районов республики.

- При подаче такого заявления можно будет также определить потребность семьи в социальных выплатах, нуждается ли она в социальном патронате, что нужно сделать, чтобы оформить полагающиеся выплаты и какими мерами поддержки семья уже охвачена, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Принятые заявления будут направлены в наше ведомство для рассмотрения и принятия решений.

Подать заявление может сам мобилизованный, или же любой член его семьи. Гражданам республики помогут:

- с устройством детей в образовательные учреждения,
- определят потребности в твёрдом топливе и помогут с колкой,
- окажут материальную, юридическую или психологическую помощь.

частичная мобилизация социальная поддержка

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