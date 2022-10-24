В Бурятии МФЦ начали приём заявлений от семей мобилизованных

Семьи могут обратиться за помощью



С 24 октября в МФЦ Бурятии начался приём заявлений об оказании помощи членам семей граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Подать заявления можно во всех многофункциональных центрах Улан-Удэ и районов республики.



- При подаче такого заявления можно будет также определить потребность семьи в социальных выплатах, нуждается ли она в социальном патронате, что нужно сделать, чтобы оформить полагающиеся выплаты и какими мерами поддержки семья уже охвачена, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Принятые заявления будут направлены в наше ведомство для рассмотрения и принятия решений.



Подать заявление может сам мобилизованный, или же любой член его семьи. Гражданам республики помогут:



- с устройством детей в образовательные учреждения,

- определят потребности в твёрдом топливе и помогут с колкой,

- окажут материальную, юридическую или психологическую помощь.



