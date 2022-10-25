Приём заявок для участия стартовал 21 октября
В Иркутской области объявлено о начале приёма заявок на XIV международный театральный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова. В нём могут принимать участие профессиональные театральные коллективы России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
К отбору, который проводит экспертный совет, допускаются спектакли без формальных, жанровых ограничений и соответствующие концепции фестиваля. Предпочтение отдаётся постановкам, созданным на основе произведений Александра Вампилова и современной драматургии.
Претенденту необходимо направить заявку, оформленную в соответствии с формой. Заявки принимаются до 1 апреля 2023 года. Положение фестиваля, а также форма заявки размещены на сайте Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова. Заявки принимаются по адресу электронной почты: [email protected] К заявке обязательно прилагается ссылка на видео спектакля, которое должно быть доступно для просмотра до 1 мая 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.
В Иркутской области пройдёт театральный фестиваль Вампилова
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