В Агинском округе состоялся турнир по бурятской стрельбе из лука

Победители и призёры награждены денежными вознаграждениями
22 октября в посёлке Агинское прошёл II открытый окружной турнир по стрельбе из лука по бурятским правилам на призы Тимура Тучинова, посвящённый 85-летию со дня образования Агинского Бурятского округа. Всего в соревнованиях состязались 92 лучника среди мужчин до 50 лет, до 65 лет, 65 лет и старше, женщин в возрасте до 55 лет, 55 лет и старше.
Как сообщает пресс-служба администрации округа, по результатам проведённых соревнований места распределились следующим образом:
Стартовый круг
Мужчины до 50 лет
1 место - Норбоцыренов Чимдык -39 оч. – пгт. Агинское
2 место – Базардашиев Баир – 35 оч. – пгт. Агинское
3 место – Шагдаров Бато – 35 оч. – пгт. Агинское
Мужчины до 65 лет
1 место – Мункуев Шенберг – 39 оч.- п. Могойтуй
2 место – Людофа Бато – 36 оч. – г. Чита
3 место – Дугаржапов Балдан – 35 оч. – с. Алханай
Мужчины 65 лет и старше
1 место – Гармаев Дамдинцырен – 35 оч. – с. Зуткулей
2 место – Баясхаланов Баир – 35 оч. – с. Амитхаша
3 место – Жаргалов Цыденжаб – 34 оч. – с. Цаган-Челутай
Женщины до 55 лет
1 место – Жаргалова Аглаг – 35 оч. – п. Могойтуй
2 место – Людофа Бутитма – 33 оч. – г. Чита
3 место – Жаргалова Алдар – 32 оч. – 32 оч. -п. Могойтуй
Женщины свыше 55 лет
1 место – Тучинова Марина – 35 оч. – с. Амитхаша
2 место – Дагбаева Намжилма – 35 оч. – п. Могойтуй
3 место – Галсанова Любовь – 29 оч. – с. Будулан
Абсолютное первенство
Мужчины
1 место – Норбоцыренов Чимдык – п. Агинское
2 место – Багдаев Бальжинима _ с. Цаган-Оль
3 место – Дугарнимаев Дарма – с. Токчин
3 место – Дармаев Арсалан – пгт. Агинское
Женщины
1 место – Цырендоржиева Соелма – с. Зуткулей
2 место – Жаргалова Алдар – п. Могойтуй
3 место – Жаргалова Аглаг – п. Могойтуй
3 место – Ринчинцынгеева Арюна – пгт. Агинское
Ветераны
1 место – Раднаев Дабанима – с. Цаган-Челутай
2 место – Гармаев Дамдинцырен – с. Зуткулей
3 место – Жаргалов Цыденжаб – с. Цаган-Челутай
3 место – Болотов Бато – с. Сахюрта
Ласти Мэргэн
Мужчины – Дашибалбаров Тумэн – 8 ласти – с. Зуткулей
Женщины – Дагбаева Намжилма - 5 ласти – п. Могойтуй
Ветераны – Баясхаланов Баир – 7 ласти – с. Амитхаша
Лучшее исполнение «Бара»
Ринчинов Бургэд – с. Зуткулей
Все победители и призёры награждены дипломами, медалями и денежными вознаграждениями.
В Агинском округе состоялся турнир по бурятской стрельбе из лука
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