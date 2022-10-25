В Агинском округе состоялся турнир по бурятской стрельбе из лука

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Победители и призёры награждены денежными вознаграждениями



22 октября в посёлке Агинское прошёл II открытый окружной турнир по стрельбе из лука по бурятским правилам на призы Тимура Тучинова, посвящённый 85-летию со дня образования Агинского Бурятского округа. Всего в соревнованиях состязались 92 лучника среди мужчин до 50 лет, до 65 лет, 65 лет и старше, женщин в возрасте до 55 лет, 55 лет и старше.



Как сообщает пресс-служба администрации округа, по результатам проведённых соревнований места распределились следующим образом:



Стартовый круг



Мужчины до 50 лет

1 место - Норбоцыренов Чимдык -39 оч. – пгт. Агинское

2 место – Базардашиев Баир – 35 оч. – пгт. Агинское

3 место – Шагдаров Бато – 35 оч. – пгт. Агинское



Мужчины до 65 лет

1 место – Мункуев Шенберг – 39 оч.- п. Могойтуй

2 место – Людофа Бато – 36 оч. – г. Чита

3 место – Дугаржапов Балдан – 35 оч. – с. Алханай



Мужчины 65 лет и старше

1 место – Гармаев Дамдинцырен – 35 оч. – с. Зуткулей

2 место – Баясхаланов Баир – 35 оч. – с. Амитхаша

3 место – Жаргалов Цыденжаб – 34 оч. – с. Цаган-Челутай



Женщины до 55 лет

1 место – Жаргалова Аглаг – 35 оч. – п. Могойтуй

2 место – Людофа Бутитма – 33 оч. – г. Чита

3 место – Жаргалова Алдар – 32 оч. – 32 оч. -п. Могойтуй



Женщины свыше 55 лет

1 место – Тучинова Марина – 35 оч. – с. Амитхаша

2 место – Дагбаева Намжилма – 35 оч. – п. Могойтуй

3 место – Галсанова Любовь – 29 оч. – с. Будулан



Абсолютное первенство



Мужчины

1 место – Норбоцыренов Чимдык – п. Агинское

2 место – Багдаев Бальжинима _ с. Цаган-Оль

3 место – Дугарнимаев Дарма – с. Токчин

3 место – Дармаев Арсалан – пгт. Агинское



Женщины

1 место – Цырендоржиева Соелма – с. Зуткулей

2 место – Жаргалова Алдар – п. Могойтуй

3 место – Жаргалова Аглаг – п. Могойтуй

3 место – Ринчинцынгеева Арюна – пгт. Агинское



Ветераны

1 место – Раднаев Дабанима – с. Цаган-Челутай

2 место – Гармаев Дамдинцырен – с. Зуткулей

3 место – Жаргалов Цыденжаб – с. Цаган-Челутай

3 место – Болотов Бато – с. Сахюрта



Ласти Мэргэн

Мужчины – Дашибалбаров Тумэн – 8 ласти – с. Зуткулей

Женщины – Дагбаева Намжилма - 5 ласти – п. Могойтуй

Ветераны – Баясхаланов Баир – 7 ласти – с. Амитхаша



Лучшее исполнение «Бара»

Ринчинов Бургэд – с. Зуткулей



Все победители и призёры награждены дипломами, медалями и денежными вознаграждениями.



