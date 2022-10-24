В Бурятии простились с погибшим на Украине с 24-летним контрактником

В последний путь Егора Григорьева проводили в Кяхтинском районе



23 октября в посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии простились с Григорьевым Егором Викторевичем, старшиной 1-й статьи. Он погиб во время выполнения специальной военной операции, сообщает «Кяхта-инфо».



Егор Викторович родился в селе Цаган-Усун Джидинского района 18 августа 1998 году. Окончил Наушкинскую среднюю школу. За годы учебы проявил себя отзывчивым, чутким, позитивным и неравнодушным к чужим проблемам учеником и товарищем.



Егор был воспитанником кадетского клуба «Патриот». Увлекался спортом, активно участвовал в мероприятиях и общественной жизни класса, школы, посёлка.



В ноябре 2016 года был призван на срочную службу, которую проходил в Приморском крае. После шести месяцев службы заключил первый контракт.



Цитата из служебной характеристики на старшину 1-й статьи Егора Григорьева:



«За время военной службы зарекомендовал себя только с положительной стороны. К выполнению своих должностных и специальных обязанностей по службе относился добросовестно. Свои обязанности по занимаемой воинской должности изучил и освоил в полном объёме. Правильно и грамотно организовывал свою самостоятельную работу. В своей работе был способен определить главное направление и настойчиво добиваться выполнения принятых решений, проявлял разумную инициативу. Постоянно следил за правильным, законным исполнением приказов, распоряжений по роду своей деятельности. В своей повседневной работе грамотно, умело выполнял поставленные задачи, применял дисциплинарную власть, проявлял высокую требовательность к подчинённым, заботился о них и вникал в их нужды. По характеру был спокоен, выдержан, тактичен, в строевом отношении подтянут. Критически оценивал свою деятельность, в коллективе пользовался уважением и авторитетом. Моральные качества высокие, в общении с подчиненными был вежлив».



Вместе со своими сослуживцами Егор Викторович принимал участие в специальной военной операции. Старшина 1-й статьи погиб при исполнении воинского долга.



У Егора Викторовича осталась любимая и любящая семья: родители, супруга, сын, сестры.





