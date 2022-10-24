Если позволит бюджет, то фонари восстановят
В парке в селе Мухоршибирь в сумерках дети играют в баскетбол при свете телефонных фонариков. В холодное время года темнеет довольно рано, а освещение над баскетбольной площадкой отсутствует. Разрешится ли проблема, местные жители поинтересовались в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7»
- Может, и им по приколу, но, наверное, при освещении было бы интересней, - с сарказмом пишут местные жители. – Нет освещения над площадкой давно уже. Пару светодиодных фонарей - и, глядишь, играли бы допоздна, это ж лучше, чем по проулкам шариться, пинать бутылки. Может, поспособствуете с отделом молодёжи? Хотя бы по весне. Зимой теперь вряд ли будут там тусоваться.
Глава Мухоршибирского поселения Ольга Янькова, в свою очередь, пояснила, что фонари были, но их сломали.
- Фонари в парке на площадке были. Но, к сожалению, наши дети ничего не берегут, всё переломали. Может быть, по весне установим. Всё будет зависеть от бюджета, - сообщила Ольга Янькова.
В Бурятии дети играют в баскетбол под свет телефонных фонариков
Общество, Фото:
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