В Бурятии дети играют в баскетбол под свет телефонных фонариков

Если позволит бюджет, то фонари восстановят



В парке в селе Мухоршибирь в сумерках дети играют в баскетбол при свете телефонных фонариков. В холодное время года темнеет довольно рано, а освещение над баскетбольной площадкой отсутствует. Разрешится ли проблема, местные жители поинтересовались в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7»



- Может, и им по приколу, но, наверное, при освещении было бы интересней, - с сарказмом пишут местные жители. – Нет освещения над площадкой давно уже. Пару светодиодных фонарей - и, глядишь, играли бы допоздна, это ж лучше, чем по проулкам шариться, пинать бутылки. Может, поспособствуете с отделом молодёжи? Хотя бы по весне. Зимой теперь вряд ли будут там тусоваться.



Глава Мухоршибирского поселения Ольга Янькова, в свою очередь, пояснила, что фонари были, но их сломали.



- Фонари в парке на площадке были. Но, к сожалению, наши дети ничего не берегут, всё переломали. Может быть, по весне установим. Всё будет зависеть от бюджета, - сообщила Ольга Янькова.

