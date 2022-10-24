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Боксёры Бурятии завоевали 13 медалей на турнире памяти Кобзона

Боксёры Бурятии завоевали 13 медалей на турнире памяти Кобзона
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Спортсмены выиграли 1 золотую, 5 серебряных и 7 бронзовых наград

С 19 по 22 октября в Забайкальском крае прошёл XVIII всероссийский турнир по боксу памяти народного артиста СССР Иосифа Кобзона среди юношей 2008-2009 гг.р. и 2006-2007 гг.р. В соревнованиях приняли участие 132 спортсмена из 4 регионов России и Монголии, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

В турнире успешно выступила боксёры из Бурятии. По итогам проведённых трёхдневных боев они завоевали 13 медалей:

Среди юношей 2008-2009 гг.р.

Весовая категория 42 кг
Третье место - Роман К. (Еравнинский район)

Весовая категория 54 кг
Второе место - Дамдин Р. (Иволгинский район)

Весовая категория 63 кг
Третье место - Максим Б. (Хоринский район)

Весовая категория 66 кг
Второе место - Алдар Ш. (Улан-Удэ)

Весовая категория 90 кг
Первое место - Егор Д. (Еравнинский рйон)
Второе место - Данила М. (Хоринский район)

Среди юниоров 2006-2007 гг.р.

Весовая категория 50 кг
Второе место - Баир С. (Иволгинский район)

Весовая категория 52 кг
Третье место - Эрдэм Б. (Улан-Удэ)

Весовая категория 54 кг
Третье место - Руслан П. (Тарбагатайский район)

Весовая категория 60 кг
Третье место - Тулуй И.-Т. (Улан-Удэ)

Весовая категория 63 кг
Третье место - Дугар Д. (Хоринский район)

Весовая категория 66 кг
Третье место - Андрей З. (Улан-Удэ)

Весовая категория 70 кг
Второе место - Илья С. (Улан-Удэ)
Бурятия бокс спорт турнир Агинский Бурятский округ

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