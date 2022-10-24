Боксёры Бурятии завоевали 13 медалей на турнире памяти Кобзона

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Спортсмены выиграли 1 золотую, 5 серебряных и 7 бронзовых наград



С 19 по 22 октября в Забайкальском крае прошёл XVIII всероссийский турнир по боксу памяти народного артиста СССР Иосифа Кобзона среди юношей 2008-2009 гг.р. и 2006-2007 гг.р. В соревнованиях приняли участие 132 спортсмена из 4 регионов России и Монголии, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



В турнире успешно выступила боксёры из Бурятии. По итогам проведённых трёхдневных боев они завоевали 13 медалей:



Среди юношей 2008-2009 гг.р.



Весовая категория 42 кг

Третье место - Роман К. (Еравнинский район)



Весовая категория 54 кг

Второе место - Дамдин Р. (Иволгинский район)



Весовая категория 63 кг

Третье место - Максим Б. (Хоринский район)



Весовая категория 66 кг

Второе место - Алдар Ш. (Улан-Удэ)



Весовая категория 90 кг

Первое место - Егор Д. (Еравнинский рйон)

Второе место - Данила М. (Хоринский район)



Среди юниоров 2006-2007 гг.р.



Весовая категория 50 кг

Второе место - Баир С. (Иволгинский район)



Весовая категория 52 кг

Третье место - Эрдэм Б. (Улан-Удэ)



Весовая категория 54 кг

Третье место - Руслан П. (Тарбагатайский район)



Весовая категория 60 кг

Третье место - Тулуй И.-Т. (Улан-Удэ)



Весовая категория 63 кг

Третье место - Дугар Д. (Хоринский район)



Весовая категория 66 кг

Третье место - Андрей З. (Улан-Удэ)



Весовая категория 70 кг

Второе место - Илья С. (Улан-Удэ)

