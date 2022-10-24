24 октября

23 октября

Популярное

В центре Улан-Удэ демонтируют зелёных коней

В центре Улан-Удэ демонтируют зелёных коней
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Летнюю зона отдыха на площади Советов начнут разбирать

В Улан-Удэ на этой неделе приступят к демонтажу сезонной зоны отдыха на площади Советов, сообщает комитет городского хозяйства.

- Изначально планировалось, что модульные парклеты будут убраны 1 октября, но по пожеланиям горожан сроки были сдвинуты, поскольку сильных заморозков ещё не было, - отметила заместитель председателя комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.

Зона отдыха будет вновь радовать горожан будущим летом. Парковочные зоны отдыха с тентами и перголами, детские зоны, зелёных травянистых коней и рояль разберут. Их оставят на хранение в комбинате по благоустройству, а летом вновь установят на главной площади столицы Бурятии.

Эта зона отдыха нравилась многим горожанам и пользовалась большим спросом. Особенно полюбились топиарии – декоративные фигуры в виде рояля со скамейкой, лошадей. На последних улан-удэнцы то и дело взбирались верхом, чтобы сделать эффектное селфи. Городские власти не раз призывали не седлать коней, ведь травянистые скульптуры не рассчитаны на такую нагрузку.

«Всадников» даже высмеял бурятский поэт-сатирик Юрий Ботоев, написавший юмористическое стихотворение. «Ничто не бесконечное…Лошадки все не вечные», - говорилось в нём.

Но не только кони подверглись испытаниям. Кто-то повредил клавиши на рояле, которые пришлось восстанавливать. 

Чтобы сберечь и сохранить лошадей, здесь установили таблички, на которых было указано, что в фигуры якобы вмонтированы иголки. Но «пугающие» таблички быстро убрали.

Обновлённая площадь Советов стала местом притяжения для проведения фотосессий. Так, например, всеобщей фотосессией закончился парад невест. В целом это мероприятие прошло довольно скромно, по сравнению с предыдущими годами.

Кстати, во время работ по благоустройству рабочие пожаловались на невыплату денег. Впрочем, выяснилось, что задержка произошла из-за не завершившейся тогда процедуры приёмки объекта. Оплату обещали произвести после выполнения недочётов, и больше жалоб не поступало.

Начальная цена контракта составляла 11,5 млн рублей. Однако в итоге общая стоимость работ после второго подписанного контракта составила 18,7 млн рублей.  
площадь Советов благоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ демонтируют зелёных коней
В центре Улан-Удэ демонтируют зелёных коней
Общество, 24.10.2022
Летнюю зона отдыха на площади Советов начнут разбирать
В Улан-Удэ будут «тушить» пожар в театре
В Улан-Удэ будут «тушить» пожар в театре
Общество, 24.10.2022
Горожан просят сохранять спокойствие
Ветер до 18 м/с ожидается в Бурятии
Ветер до 18 м/с ожидается в Бурятии
Общество, 24.10.2022
Синоптики представили прогноз погоды на три дня
Молодой конструктор из Улан-Удэ получил престижную премию
Молодой конструктор из Улан-Удэ получил престижную премию
Общество, 24.10.2022
Награды он удостоен за проект «Электрофильтры и дымоуловители»
В Бурятии построили первый слой дамбы в Наушках
В Бурятии построили первый слой дамбы в Наушках
Общество, 24.10.2022
Стоимость строительства превышает 360 млн рублей
Бурятия заняла 62 место по развитию науки и технологий
Бурятия заняла 62 место по развитию науки и технологий
Общество, 24.10.2022
За год позиция республики ухудшилась
Жительнице Бурятии исполнилось 94 года
Жительнице Бурятии исполнилось 94 года
Общество, 24.10.2022
Марианна Петровна получила почётную грамоту директора ФСИН России
Коронавирус унёс жизни 3085 жителей Бурятии
Коронавирус унёс жизни 3085 жителей Бурятии
Общество, 24.10.2022
Ещё 25 человек заболели ковидом
Жительница Бурятии добивается тотального запрета на вырубку кедра
Жительница Бурятии добивается тотального запрета на вырубку кедра
Общество, 24.10.2022
«Необходимо запретить рубку кедра по всей байкальской природной территории», - говорится в обращении
В Бурятии обсудили вопросы коррупции в сфере высшего образования
В Бурятии обсудили вопросы коррупции в сфере высшего образования
Общество, 24.10.2022
Прошёл круглый стол на тему «Профилактика коррупции в сфере высшего образования»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^