В центре Улан-Удэ демонтируют зелёных коней

Летнюю зона отдыха на площади Советов начнут разбирать
В Улан-Удэ на этой неделе приступят к демонтажу сезонной зоны отдыха на площади Советов, сообщает комитет городского хозяйства.
- Изначально планировалось, что модульные парклеты будут убраны 1 октября, но по пожеланиям горожан сроки были сдвинуты, поскольку сильных заморозков ещё не было, - отметила заместитель председателя комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.
Зона отдыха будет вновь радовать горожан будущим летом. Парковочные зоны отдыха с тентами и перголами, детские зоны, зелёных травянистых коней и рояль разберут. Их оставят на хранение в комбинате по благоустройству, а летом вновь установят на главной площади столицы Бурятии.
Эта зона отдыха нравилась многим горожанам и пользовалась большим спросом. Особенно полюбились топиарии – декоративные фигуры в виде рояля со скамейкой, лошадей. На последних улан-удэнцы то и дело взбирались верхом, чтобы сделать эффектное селфи. Городские власти не раз призывали не седлать коней, ведь травянистые скульптуры не рассчитаны на такую нагрузку.
«Всадников» даже высмеял бурятский поэт-сатирик Юрий Ботоев, написавший юмористическое стихотворение. «Ничто не бесконечное…Лошадки все не вечные», - говорилось в нём.
Но не только кони подверглись испытаниям. Кто-то повредил клавиши на рояле, которые пришлось восстанавливать.
Чтобы сберечь и сохранить лошадей, здесь установили таблички, на которых было указано, что в фигуры якобы вмонтированы иголки. Но «пугающие» таблички быстро убрали.
Обновлённая площадь Советов стала местом притяжения для проведения фотосессий. Так, например, всеобщей фотосессией закончился парад невест. В целом это мероприятие прошло довольно скромно, по сравнению с предыдущими годами.
Кстати, во время работ по благоустройству рабочие пожаловались на невыплату денег. Впрочем, выяснилось, что задержка произошла из-за не завершившейся тогда процедуры приёмки объекта. Оплату обещали произвести после выполнения недочётов, и больше жалоб не поступало.
Начальная цена контракта составляла 11,5 млн рублей. Однако в итоге общая стоимость работ после второго подписанного контракта составила 18,7 млн рублей.
В центре Улан-Удэ демонтируют зелёных коней
Общество, Фото:
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