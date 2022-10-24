Горожан просят сохранять спокойствие
Во вторник, 25 октября в 9:30 в Русском драматическом театре в Улан-Удэ состоится пожарно-тактическое учение.
- В ходе мероприятия пожарные Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона отработают действия по ликвидации условного возгорания, «спасению» людей, организуют взаимодействие с администрацией и персоналом объекта, а также ознакомятся с особенностями здания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Главное управление МЧС России по Бурятии просит горожан сохранять спокойствие и отнестись с пониманием.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно такие учения проходили в ТРЦ Galaxy. Улан-удэнцы, заметив скопление пожарных машин, взволновались. Но, как выяснилось, поводов для беспокойства не было.
В Улан-Удэ будут «тушить» пожар в театре
Общество, Фото:
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