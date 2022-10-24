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В Бурятии библиотеке присвоили имя экс-замминистра МВД РБ

В Бурятии библиотеке присвоили имя экс-замминистра МВД РБ
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иволгинского района
В селе Оронгой библиотеку назвали именем Владимира Будаева

21 октября Оронгойской модельной библиотеке в Иволгинском районе Бурятии в торжественной обстановке было присвоено имя уроженца села, бывшего начальника управления уголовного розыска, замминистра МВД РБ, полковника милиции Владимира Будаева.

- Оронгойская библиотека – одна из сильнейших в республике. Она много и плодотворно занимается продвижением чтения, прививает любовь к нему у детей и взрослых. То, что мы присваиваем ей имя человека-патриота с большой буквы, который многое сделал для нашей республики, очень значимо. Уверена, что это имя позволит библиотеке достичь новых высот и побед, - отметила директор национальной библиотеки Людмила Гармаева.

Родственники Владимира Будаева подарили библиотеке его личные часы, книгу братьев Вайнеров, а также подборку юридической литературы, которые вручила дочь, зампрокурора Железнодорожного района, советник юстиции, кандидат юридических наук Юлия Раднаева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.
библиотека Оронгой Иволгинский район Бурятия. МВД

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