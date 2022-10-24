Ветер до 18 м/с ожидается в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики представили прогноз погоды на три дня



Ветреная погода ожидается в Бурятии в ближайшие три дня. Порывы ветра достигнут 18 м/с. Во вторник ожидается снег, в остальные дни без осадков. Максимальная температура воздуха составит +10 градусов.



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 25 октября, по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +2,+7, местами 0,+5.



В среду, 26 октября, переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -14,-19, днём +5,+10, местами 0,+5.



В четверг, 27 октября, также переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, днём +6,+11, местами 0,+5.

