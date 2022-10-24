Оно завершится в декабре этого года
В Иркутской области продолжается реконструкция вокзального комплекса Иркутск-Пассажирский, включающая строительство объединённого пассажирского зала.
Трёхэтажное здание нового зала уже полностью возведено, выполнены работы по установке витражей, монтаж лестниц, выходов на привокзальную площадь и перрон. Продолжаются работы по устройству выходов к пешеходному тоннелю. Ведётся отделка стен керамогранитом, на потолках и колоннах монтируются элементы декора. В ближайшее время рабочие приступят к укладке гранитной плитки на полу.
- Особое внимание в ходе строительства уделено созданию безбарьерной среды. Для маломобильных пассажиров оборудованы пандусы и устанавливаются подъёмники. Кассы адаптированы для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, - сообщает пресс-служба ВСЖД.
В новом здании будут располагаться кассы дальнего следования, зал ожидания, камеры хранения, кафетерий, санитарные комнаты, лифт и эскалатор. Архитектурно корпус будет стилизован под историческое здание вокзала.
На вокзале Иркутска заканчивается строительство пассажирского зала
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