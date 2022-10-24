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В Улан-Удэ на месте пустыря открыли детскую площадку

В Улан-Удэ на месте пустыря открыли детскую площадку
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Работы обошлись почти в 15 млн

Во дворах многоквартирных домов по пр. 50 лет Октября, 16,20 и ул. Гагарина, 14 завершены работы по обустройству детской игровой площадки, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

Здесь летом была построена площадка формата «Медиум», включающая в себя шесть зон, в том числе для самых маленьких детей, для детей от 7 до 14 лет, тренажёрную площадку, воркаут зону, спортивную площадку с ограждением и зону тихого отдыха. В Железнодорожном районе это одна из пяти современных площадок, где могут проводить время жители всех возрастов.


- Здесь есть зоны для детей, молодёжи, спортсменов и наших уважаемых взрослых – родителей, бабушек и дедушек. Одним словом, на этих площадках каждый найдет себе занятие по душе. Замечательный проект, и я уверен, что мы этот проект будем продолжать, и таких площадок у нас в городе будет появляться всё больше и больше. Новые дворы становятся настоящими центрами притяжения в своих районах, - сообщил мэр Игорь Шутенков.

В новом дворе обустроены тротуарные дорожки, проведено дополнительное светодиодное освещение. Общая площадь нового двора составляет 2400 кв.м. На его обновление было направлено 14,8 млн рублей.


Как сообщал «Байкал-Daily», все работы по благоустройству дворов в рамках проекта «1000 дворов» будут завершены до конца октября.

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