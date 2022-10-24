Крыши обновят на более 100 объектах республики
На территории Бурятии продолжаются строительно-монтажные работы в рамках реализации регионального плана по капитальному ремонту многоквартирных домов. В октябре стартовали работы по капремонту крыш многоквартирных домов. В целом в этом году крыши обновят более чем на 100 объектах, 34 из которых находятся в Улан-Удэ.
Капитальный ремонт крыш имеет сезонный характер и проводится в период с низкой вероятностью дождя – в середине весны и осени. Так, в многоквартирном доме по улице Гагарина, 33, в городе Улан-Удэ подрядчик уже начал производство работ, которые планирует завершить до конца ноября.
- Сейчас производятся демонтажные работы. Будут заменены кровельное покрытие и обрешётка, осуществлено утепление чердачного перекрытия. Обновлению также подлежат водосточная система, ограждения, ходовые мостики, слуховые окна и прочее, - рассказал Дмитрий Мишин, представитель подрядчика ООО «БФК Байкал».
В настоящее время на объекте уже демонтировано старое кровельное покрытие, обрешётка, карнизный щит, старые слуховые окна и фановые трубы, ведутся работы по спуску автокраном демонтированного материала.
Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, ремонт домов в Бурятии проводится поэтапно, в соответствии с краткосрочным планом, рассчитанным на три года. В 2022 году в республике запланировано отремонтировать 608 многоквартирных домов и завершить 984 вида работ.
В Бурятии начался ремонт крыш многоквартирных домов
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