Силовики Бурятии провели чемпионат по баскетболу

В республике завершилась спартакиада БРО «Динамо»



С 20 по 21 октября в Улан-Удэ состоялся чемпионат Бурятского республиканского отделения общества «Динамо» по баскетболу среди органов безопасности и правопорядка. Соревнования проводились в спортивных залах МВД по РБ и стали завершающим видом спартакиады спортивного общества.



В чемпионате приняло участие более 80 спортсменов из 8 команд органов безопасности и правопорядка Бурятии. По результатам двух дней в первой группе победителем соревнований стал коллектив физической культуры №8. Второе место заняла команда КФК №3. Третье место завоевала команда КФК №5.



Во второй группе в борьбе за первое место уверенную победу одержал коллектив физической культуры №12. Серебряным призёром чемпионата стал коллектив физической культуры КФК №2 (Хоринск). Победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками, сообщает пресс-служба БРО «Динамо».

