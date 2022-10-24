В республике завершилась спартакиада БРО «Динамо»
С 20 по 21 октября в Улан-Удэ состоялся чемпионат Бурятского республиканского отделения общества «Динамо» по баскетболу среди органов безопасности и правопорядка. Соревнования проводились в спортивных залах МВД по РБ и стали завершающим видом спартакиады спортивного общества.
В чемпионате приняло участие более 80 спортсменов из 8 команд органов безопасности и правопорядка Бурятии. По результатам двух дней в первой группе победителем соревнований стал коллектив физической культуры №8. Второе место заняла команда КФК №3. Третье место завоевала команда КФК №5.
Во второй группе в борьбе за первое место уверенную победу одержал коллектив физической культуры №12. Серебряным призёром чемпионата стал коллектив физической культуры КФК №2 (Хоринск). Победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками, сообщает пресс-служба БРО «Динамо».
Силовики Бурятии провели чемпионат по баскетболу
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