Победителю достался графический дисплей
В Бурятии объявлен победитель конкурса комиксов «Сплэш». Участникам предлагалось придумать оригинальную историю и нарисовать её в формате комикса.
В конкурсе приняло участие более 150 авторов комиксов из России и стран СНГ. Победителем, набравшим наибольшее количество баллов, стала автор с космическим визуальным стилем под псевдонимом Tonneya с комиксом «Незаконченные истории» (16+). Она получит главный приз – графический дисплей XPPen Artist 12. Об этом сообщает пресс-служба детско-юношеской библиотеки РБ.
Напомним, что конкурс проводился в рамках прошедшего фестиваля детской и юношеской книги «Бумажный ключ».
В Бурятии выбрали лучшего автора комиксов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победителю достался графический дисплей
Общий объём финансирования в 2022 году составляет почти 4 млрд рублей
«Когда-то здесь была потрясающая аллея», - вспоминают местные жители
Стоимость работ превысила 700 млн рублей
Андрей Хомиченко вернулся со спецоперации летом, а в сентябре ему пришла повестка
Обращаться можно круглосуточно
Семьи могут обратиться за помощью
Астрономическое явление произойдёт в начале ноября
В последний путь Егора Григорьева проводили в Кяхтинском районе
Если позволит бюджет, то фонари восстановят
Отдыхать дети будут девять дней
Летнюю зона отдыха на площади Советов начнут разбирать
Горожан просят сохранять спокойствие
Синоптики представили прогноз погоды на три дня
Соревновались трое человек