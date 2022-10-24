В Бурятии выбрали лучшего автора комиксов

Общество, Фото: личная страница Tonneya

Победителю достался графический дисплей



В Бурятии объявлен победитель конкурса комиксов «Сплэш». Участникам предлагалось придумать оригинальную историю и нарисовать её в формате комикса.



В конкурсе приняло участие более 150 авторов комиксов из России и стран СНГ. Победителем, набравшим наибольшее количество баллов, стала автор с космическим визуальным стилем под псевдонимом Tonneya с комиксом «Незаконченные истории» (16+). Она получит главный приз – графический дисплей XPPen Artist 12. Об этом сообщает пресс-служба детско-юношеской библиотеки РБ.



Напомним, что конкурс проводился в рамках прошедшего фестиваля детской и юношеской книги «Бумажный ключ».

