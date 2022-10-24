Ещё 25 человек заболели ковидом
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 25 больных COVID-19. Примерно такой же показатель ежесуточного прироста держится в республике с прошлой недели.
Общее число случаев заражения за всё время на утро 24 октября достигло отметки 151 902. Из них 46% (69 937) приходится на жителей Улан-Удэ.
С начала пандемии от коронавируса умерли 3085 пациентов, в том числе накануне скончался один пожилой больной.
Сегодня в стационарах получают лечение 69 пациентов, за предыдущие сутки госпитализировано два человека. В реанимации находятся 10 больных (из них восемь пенсионеров).
На амбулаторном лечении и наблюдении – ещё 247 человек.
Коронавирус унёс жизни 3085 жителей Бурятии
Общество, Фото:
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