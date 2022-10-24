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Жительница Бурятии добивается тотального запрета на вырубку кедра

Жительница Бурятии добивается тотального запрета на вырубку кедра
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Необходимо запретить рубку кедра по всей байкальской природной территории», - говорится в обращении

Жительница Баргузинского района Ирина Елшина обратилась к председателю Народного Хурала Бурятии Владимиру Павлову с просьбой ввести полный запрет на вырубку кедра. Письменное обращение опубликовано в соцсетях.

Автор обращения уже два года трудится общественным инспектором республиканского агентства лесного хозяйства. Она пояснила, что проводит много времени в лесах и не может оставаться равнодушной «к неразумной деятельности человека, его хозяйственной деятельности в лесной сфере». Она уже два года добивается запрета на вырубку кедра.

- Как общественный инспектор, я считаю, что лесоучастки с произрастанием значительного количества породы кедр необходимо отграничить, перевести в категорию особо защитных. А как житель Бурятии, считаю, что необходимо запретить рубку кедра по всей байкальской природной территории как особо ценной породы, неотъемлемой части для сохранения природного баланса, сохранения биоразнообразия, уникальности нашей природы, благоприятной среды для проживания человека на этой земле, - написала Ирина Елшина.

Как общественный инспектор Иринас представителями разных структур участвовала в 12 выездах на отдалённые лесоучастки, которые находятся в горных районах, почти в 80 км от Баргузин. Местные жители не раз сообщали о варварском отношении к лесным участкам, где растут плодоносящие кедры.

- Большие площади, пройденные сплошными рубками за последние годы, оставленная захламлённость участков. Народ возмущён массовой вырубкой породы кедр, считает это недопустимым. И к сожалению, по полученной недавно информации от местных жителей, вернувшихся из отдалённых горных участков, рубки на лесоучастках с произрастанием кедра продолжаются, - продолжила общественный инспектор.

Она попросила Владимира Павлова поднять этот вопрос и «предпринять необходимые шаги для сохранения нашей байкальской природной территории, её уникальности».

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году в Бичурском районе запечатлели масштабную вырубку кедра – множество срубленных стволов лежали по обеим сторонам дороги. Произошедшее глубоко возмутило местных жителей. Рубка кедра издревле считалась большим грехом. У кедра сложная корневая система, которая при разрушении может повлиять на гибель других деревьев. К тому же для местных жителей добыча орехов – основной источник дохода. В возбуждении уголовного дела тогда отказали.
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