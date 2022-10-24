Церемония открытия прошла 21 октября
Двери нового здания Четвёртого арбитражного апелляционного суда в Чите распахнулись для сотрудников и посетителей. Торжественная церемония открытия состоялась 21 октября.
По информации пресс-службы правительства Забайкалья, общая площадь нового здания составляет почти пять тысяч квадратных метров, что позволило разместить восемь залов судебных заседаний, рабочие кабинеты, а также помещения для досуга сотрудников, такие как тренажёрный зал и комнаты отдыха.
- Этого события мы ждали более 10 лет. И вот, коллеги, я вас поздравляю с обретением новых комфортабельных рабочих мест, а также помещений для отдыха и досуга сотрудников, — рассказал председатель Четвёртого арбитражного апелляционного суда Эрдэм Доржиев.
Как сообщает пресс-служба 4-го ААС, с 31 октября Четвёртый арбитражный апелляционный суд будет располагаться по адресу: ул. Ленина, 145, г. Чита, 672007. Напомним, что он осуществляет проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Бурятии, Якутии, Иркутской области и Забайкальского края.
В Чите открылось новое здание 4-го арбитражного апелляционного суда
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