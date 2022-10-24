В Бурятии обсудили вопросы коррупции в сфере высшего образования

Общество, Фото: прокуратура РБ

Прошёл круглый стол на тему «Профилактика коррупции в сфере высшего образования»



Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Бурятии Иван Перелыгин принял участие в круглом столе на тему «Профилактика коррупции в сфере высшего образования», организованном Восточно-Сибирским государственным университетом технологий и управления.



В мероприятии также участвовали представители правоохранительных органов, региональных органов власти и общественных организаций, преподаватели и студенты вуза.



- Работник прокуратуры рассказал о деятельности надзорного ведомства в сфере исполнения законодательства о противодействии коррупции, привёл примеры прокурорской практики, - сообщили в пресс-службе регионального областного органа.



В формате диалога с участниками обсуждены возможные коррупционные риски в сфере высшего образования, им разъяснены основные меры профилактики коррупционных правонарушений, даны ответы на вопросы.

