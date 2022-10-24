Прошёл круглый стол на тему «Профилактика коррупции в сфере высшего образования»
Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Бурятии Иван Перелыгин принял участие в круглом столе на тему «Профилактика коррупции в сфере высшего образования», организованном Восточно-Сибирским государственным университетом технологий и управления.
В мероприятии также участвовали представители правоохранительных органов, региональных органов власти и общественных организаций, преподаватели и студенты вуза.
- Работник прокуратуры рассказал о деятельности надзорного ведомства в сфере исполнения законодательства о противодействии коррупции, привёл примеры прокурорской практики, - сообщили в пресс-службе регионального областного органа.
В формате диалога с участниками обсуждены возможные коррупционные риски в сфере высшего образования, им разъяснены основные меры профилактики коррупционных правонарушений, даны ответы на вопросы.
В Бурятии обсудили вопросы коррупции в сфере высшего образования
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