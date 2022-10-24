24 октября

23 октября

Популярное

Жительница Бурятии с трудом добилась выплаты на ребёнка

Жительница Бурятии с трудом добилась выплаты на ребёнка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

Жительница Бурятии обратилась в отдел социальной защиты населения по Кяхтинскому району с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет. Однако специалист отдела с нарушением срока направила межведомственный запрос о предоставлении документов необходимых для назначения выплаты, что привело к несвоевременному назначению меры социальной поддержки.

Нарушение выявила прокурорская проверка. В связи с эти прокурор района внёс представление начальнику районного отдела социальной защиты населения, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Выплата на ребёнка заявительнице назначена и произведена, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа. 
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На водоёмах Бурятии завершается навигация
На водоёмах Бурятии завершается навигация
Общество, 24.10.2022
Также прекращают работу паромные переправы  
В Бурятии сегодня ожидается снег
В Бурятии сегодня ожидается снег
Общество, 24.10.2022
На автодорогах местами гололедица
Роман Широких о выступлении на бурятской сцене: «Это хорошая проверка на прочность»
Роман Широких о выступлении на бурятской сцене: «Это хорошая проверка на прочность»
Общество, 23.10.2022
В опере «Иоланта» на сцене Бурятского театра оперы и балета партию Водемона исполнил приглашённый солист Мариинского театра Роман Широких. О «спящем» голосе, солнечной Бурятии, почему сложно найти исполнителя на партию Водемона в опере «Иоланта» - артист рассказал в интервью
В Улан-Удэ Этномузей приглашает на новогоднее представление «Белый кролик»
В Улан-Удэ Этномузей приглашает на новогоднее представление «Белый кролик»
Общество, 23.10.2022
Всё действие пройдёт на территории музея, в том числе и в тёплых помещениях
В Гусиноозёрске открылся новый виртуальный концертный зал
В Гусиноозёрске открылся новый виртуальный концертный зал
Общество, 23.10.2022
Виртуальный концертный зал — это комплекс оборудования, позволяющий проводить прямую трансляцию культурных мероприятий из центральных концертных залов России
В 2022 году аэропорт Улан-Удэ обслужит более 600 тысяч пассажиров
В 2022 году аэропорт Улан-Удэ обслужит более 600 тысяч пассажиров
Общество, 23.10.2022
Самые популярные направления полётов: Москва, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Иркутск и Хабаровск
45 человек заболели клещевым энцефалитом во время эпидсезона в Бурятии
45 человек заболели клещевым энцефалитом во время эпидсезона в Бурятии
Общество, 23.10.2022
На сегодня подготовка к следующему эпидсезону 2023 года уже начата
Мошенники выманили у жителя Бурятии 1,3 млн рублей
Мошенники выманили у жителя Бурятии 1,3 млн рублей
Общество, 23.10.2022
Мужчина оформил в банке два кредита
В Усть-Илимске мужчина перевёл мошенникам 600 тысяч рублей
В Усть-Илимске мужчина перевёл мошенникам 600 тысяч рублей
Общество, 23.10.2022
Мужчине поступил неизвестный звонок, а человек, представившийся сотрудником банка, сообщил об оформлении аферистами кредита на его имя
У жителя Улан-Удэ изъяли мешок с марихуаной
У жителя Улан-Удэ изъяли мешок с марихуаной
Общество, 23.10.2022
Марихуану обнаружили в машине горожанина
Людмила Воронцова завоевала золото на чемпионате России по боксу
Людмила Воронцова завоевала золото на чемпионате России по боксу
Общество, 23.10.2022
В копилке команды республики также – два серебра и одна бронза
По Бурятии переменная облачность
По Бурятии переменная облачность
Общество, 23.10.2022
Днём +9, +14, по северу +1, +6

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^