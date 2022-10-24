В дело вмешалась прокуратура
Жительница Бурятии обратилась в отдел социальной защиты населения по Кяхтинскому району с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет. Однако специалист отдела с нарушением срока направила межведомственный запрос о предоставлении документов необходимых для назначения выплаты, что привело к несвоевременному назначению меры социальной поддержки.
Нарушение выявила прокурорская проверка. В связи с эти прокурор района внёс представление начальнику районного отдела социальной защиты населения, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Выплата на ребёнка заявительнице назначена и произведена, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
Жительница Бурятии с трудом добилась выплаты на ребёнка
Общество, Фото:
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