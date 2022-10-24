В Бурятии сегодня ожидается снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На автодорогах местами гололедица



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 24 октября, в республике облачно, утром и днём местами осадки в виде мокрого снега и снега, по востоку без осадков.



Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура днём +7,+12, местами 0,+5. На автодорогах местами гололедица.



В Улан-Удэ без осадков, к вечеру небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +7,+9.

