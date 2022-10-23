45 человек заболели клещевым энцефалитом во время эпидсезона в Бурятии



По итогам эпидсезона активности клещей в 2022 году показатель обращаемости населения по поводу укусов клещами составил 453,5 на 100 тысяч населения при среднемноголетнем показателе 371,7. Клещевым вирусным энцефалитом заболели 45 человек, клещевым боррелиозом - 48, клещевым риккетсиозом - 13.



- В настоящее время подготовка к следующему эпидсезону 2023 года начата, ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Здесь отметили, что осень – наиболее благоприятное время для начала курса прививок против клещевого вирусного энцефалита. Вакцинация состоит из двух инъекций с интервалом 1-7 месяцев, ревакцинация через 1 год после 2-ой прививки, отдалённые ревакцинации – каждые 3 года однократно. Вакцинацию против КВЭ можно начинать с 3-летнего возраста. Для получения вакцины гражданам необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства.



В обязательном порядке необходимо привиться:



- населению, проживающему на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях;



- населению, выезжающему в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории;



- всем лицам, относящимся к профессиональным группам риска, которые работают в эндемичных районах по клещевому вирусному энцефалиту и выполняют следующие виды работ: сельскохозяйственные, строительные, по расчистке и благоустройству леса и др.







