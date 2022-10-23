Иркутянка получила 9 лет колонии за покушение на убийство



Свердловским районным судом Иркутска вынесен обвинительный приговор в отношении 42-летней местной жительницы. Она признана виновной в покушении на убийство двух лиц.



Уголовное дело расследовано СО по Свердловскому району города Иркутска СУ СК России по Иркутской области.



В сентябре 2020 года в квартиру, расположенную в Свердловском районе Иркутска, к семейной паре в преклонном возрасте пришла сотрудник клининговой службы. В ходе общения между осуждённой и пожилыми людьми произошла ссора, в процессе которой женщина вооружилась ножом и стала наносить им множественные удары в жизненно важные части тела потерпевшим. Однако ввиду активного сопротивления со стороны потерпевших и своевременного оказания им медицинской помощи они остались живы.



Гособвинение поддержано сотрудниками прокуратуры Свердловского района Иркутска.



Суд с учетом мнения гособвинителя назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.



Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

