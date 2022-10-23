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В Бурятии осуждён житель Омской области, укравший в поезде телефон

В Бурятии осуждён житель Омской области, укравший в поезде телефон
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина также украл деньги пассажира 

В августе 2022 года подсудимый, житель Омской области, возвращался домой с вахты в пассажирском поезде сообщением «Тында-Анапа». В вагоне он обнаружил оставленный без присмотра сотовый телефон, который присвоил себе. В последующем с помощью чужого смартфона мужчина посредством сервиса «мобильный банк» перевёл с банковского счёта потерпевшего на свой счёт 14,7 тыс. рублей.

В тот же день на железнодорожном вокзале станции Северобайкальск мужчина снял с банковской карты потерпевшего, находящейся в чехле телефона, ещё 58 тысяч рублей. Общий ущерб составил 80 тысяч рублей.

- Противоправная деятельность пресечена оперативниками транспортной полиции. Уголовное дело направлено в суд следователем Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте. В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном, - сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Северобайкальским городским судом житель Омской области признан виновным. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

кража

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