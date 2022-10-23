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В Усть-Илимске мужчина перевёл мошенникам 600 тысяч рублей

В Усть-Илимске мужчина перевёл мошенникам 600 тысяч рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчине поступил неизвестный звонок, а человек, представившийся сотрудником банка, сообщил об оформлении аферистами кредита на его имя

В полицию в Усть-Илимске с заявлением обратился 26-летний мужчина, который рассказал, что вечером ему поступил неизвестный звонок, а человек, представившийся сотрудником банка, сообщил об оформлении мошенниками кредита на его имя.

Мужчина перевёл разговор на другого лжеспециалиста, которая сообщила о «заморозке» кредита, и чтобы спасти денежные средства ему необходимо оформить зеркальную заявку на этот займ. Собеседница переключила усть-илимца на так называемого сотрудника службы безопасности, который стал чётко и громко проговаривать его персональные данные, данные паспорта, место работы. Заполучив доверие потерпевшего, злоумышленники предложили взять кредит на крупную сумму и частями переводить деньги на «безопасные счета».

В итоге мужчина перевёл мошенникам более 600 тысяч рублей.

- Сотрудники финансовых организаций по телефону не будут просить совершать какие-либо финансовые операции. Если вам поступил подобный звонок, положите трубку, обратитесь в ближайшее отделение банка или позвоните на телефон горячей линии, который указан на карте или официальном сайте организации, - предупреждают в ГУ МВД по Иркутской области.

мошенничество

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