В Усть-Илимске мужчина перевёл мошенникам 600 тысяч рублей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчине поступил неизвестный звонок, а человек, представившийся сотрудником банка, сообщил об оформлении аферистами кредита на его имя



В полицию в Усть-Илимске с заявлением обратился 26-летний мужчина, который рассказал, что вечером ему поступил неизвестный звонок, а человек, представившийся сотрудником банка, сообщил об оформлении мошенниками кредита на его имя.



Мужчина перевёл разговор на другого лжеспециалиста, которая сообщила о «заморозке» кредита, и чтобы спасти денежные средства ему необходимо оформить зеркальную заявку на этот займ. Собеседница переключила усть-илимца на так называемого сотрудника службы безопасности, который стал чётко и громко проговаривать его персональные данные, данные паспорта, место работы. Заполучив доверие потерпевшего, злоумышленники предложили взять кредит на крупную сумму и частями переводить деньги на «безопасные счета».



В итоге мужчина перевёл мошенникам более 600 тысяч рублей.



- Сотрудники финансовых организаций по телефону не будут просить совершать какие-либо финансовые операции. Если вам поступил подобный звонок, положите трубку, обратитесь в ближайшее отделение банка или позвоните на телефон горячей линии, который указан на карте или официальном сайте организации, - предупреждают в ГУ МВД по Иркутской области.



