У жителя Улан-Удэ изъяли мешок с марихуаной

Общество, Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

Марихуану обнаружили в машине горожанина



Мужчина был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте.



Горожанин хранил в своем автомобиле наркотическое средство растительного происхождения. У нарушителя был изъят мешок, в котором по результатам экспертизы находилось более трех килограммов марихуаны.



Задержанным оказался 40-летний житель Улан-Удэ, который пояснил, что собрал изъятое в окрестностях Иволгинского района для личного потребления, без цели сбыта. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

