Марихуану обнаружили в машине горожанина
Мужчина был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте.
Горожанин хранил в своем автомобиле наркотическое средство растительного происхождения. У нарушителя был изъят мешок, в котором по результатам экспертизы находилось более трех килограммов марихуаны.
Задержанным оказался 40-летний житель Улан-Удэ, который пояснил, что собрал изъятое в окрестностях Иволгинского района для личного потребления, без цели сбыта. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
У жителя Улан-Удэ изъяли мешок с марихуаной
Общество, Фото:
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