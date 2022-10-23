Людмила Воронцова завоевала золото на чемпионате России по боксу

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В копилке команды республики также – два серебра и одна бронза



На чемпионате страны по боксу среди женщин спортсменка Людмила Воронцова завоевала золотую медаль. В финале в весовой категории до 57 кг бурятская спортсменка единогласным решением судей победила Дарью Абрамову из Тульской области.



Также в копилке команды республики – два серебра и одна бронза. Дарима Сандакова уступила в финале Анастасии Демурчян из Краснодарского края и завоевала серебро (до 70 кг). Серебряная медаль и у Елены Гапешиной (до 75 кг): в финальном бою победу присудили Анастасии Шамоновой из Краснодарского края.



Ранее бурятская спортсменка Любовь Шарапова в полуфинальном поединке уступила Алёне Артёмовой из Ульяновской области и поднялась на третью ступеньку пьедестала.



Финальные поединки женского чемпионата России по боксу прошли накануне, 22 октября.



