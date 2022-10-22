В Улан-Удэ работает компания по изготовлению протезов для рук и ног

Компания «Салют Орто» помогла более 200 жителям республики получить свои протезы нижних и верхних конечностей



Компанию «Салют Орто» основали в 2018 году после акселерации региональных инициатив в Фонде поддержки социальных проектов Агентства стратегических инициатив (АСИ). За четыре года существования компания помогла более 200 людям с инвалидностью встать на ноги, а их производственный цех расположен в центре Улан-Удэ. Евгений Драничников, техник-протезист бурятского филиала «Салют-Орто» со стажем работы более 20 лет, бережно и внимательно подходит к каждому изделию.



На сегодняшний день бурятская компания выпустила около 260 изделий, изготавливая протезы верхних и нижних конечностей. Для каждого клиента подбирается индивидуальный подбор изделий и комплектующих.



Также в 2020 г. при содействии Минпрома Бурятии "Салют Орто" получила субсидию в размере 12 млн рублей на реализацию инновационного проекта "Проектирование и разработка коленного модуля с гидравлической и электронной системой управления фазой переноса".



Во время реабилитационного периода клиенту могут предложить пройти школу ходьбы. Там сотрудники обучают хождению на протезах. Для жителей республики, которые нуждаются в протезировании, все протезы изготавливаются бесплатно, через Фонд социального страхования.



- Есть разные способы получения протеза: по госконтракту, либо по компенсации. Наша миссия - предоставлять клиентам лучшие решения в области протезирования, опираясь на пожелания каждого и на использование высококачественных и технологичных материалов, - рассказывают специалисты «Салют Орто».



Сама компания планирует развиваться дальше. Производственные мощности планируют достичь до пяти тысяч протезов ног в год. Недавно представители «Салют Орто» ездили в Монголию на встречу с потенциальными партнёрами при поддержке центра поддержки экспорта «Мой Бизнес».



- Я постоянно работаю над своим филиалом, привнося и реализуя новые идеи. В работе важно делать акцент на удовлетворении пожеланий клиента, учитывая каждую деталь. Это возможность видеть искреннюю благодарность в глазах клиента. Моё желание помогать людям и быть максимально полезной совпадает с актуальной социальной потребностью общества, - поделилась директор Улан-Удэнского филиала «Салют Орто» Екатерина Гаськова.



Первый филиал «Салют Орто» появился в столице Бурятии. На сегодняшний день филиалы компании расположены в Иркутске, Уфе, Уральске (Казахстан) и в Москве.





