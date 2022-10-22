Большую часть суммы потерпевшая взяла в кредит, а остальные деньги заняла у знакомых
В полицию в Братске обратилась 67-летняя учительница. Женщина сообщила, что телефонные аферисты обманным путём похитили у неё 1,2 млн. рублей. Педагог рассказал, что ей в течение пяти дней многократно звонили неизвестные. Злоумышленники представлялись сотрудниками силовых ведомств и кредитных организаций. Они сообщали о якобы несанкционированных попытках оформить на имя собеседницы кредиты на сотни тысяч рублей.
Чтобы избежать этих операций, звонившие предложили женщине самой оформить кредиты, а полученные деньги перевести на «защищенные» счета ради безопасности. Лжебанкиры ежедневно выманивали финансовые средства под разными предлогами – оплатить комиссию на открытие счёта, увеличить налоговую компенсацию, защитить банковскую ячейку. Когда взятые в кредит деньги закончились, жертва стала занимать требуемые вымогателями суммы у знакомых. Пожилая братчанка почувствовала неладное в тот момент, когда ей сказали взять документы на квартиру, отправиться в банк и оформить заём под залог своей недвижимости. После этого она решила обратиться в полицию, где также пояснила, что неоднократно слышала о подобных способах обмана в СМИ, а на работе регулярно проводятся профилактические беседы, однако не думала, что такое может произойти и с ней.
- Следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к данному преступлению, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Братчанка перечислила аферистам 1,2 млн
Общество, Фото:
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