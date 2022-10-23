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По Бурятии переменная облачность

По Бурятии переменная облачность
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём +9, +14, по северу +1, +6

По данным Бурятского гидрометцентра, 23 октября по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков, по северному Прибайкалью местами небольшой мокрый снег. Утром при прояснении местами туманы. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -10,-15, днём +9, +14, по северу +1, +6.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный ночью 4-9, днём 7-12 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +11, +13.
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