Усольчанин пойдёт под суд за избиение собутыльника до смерти



Прокуратурой города Усолье-Сибирское утверждено обвинительное заключение в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершённое группой лиц.



Уголовное дело расследовано СО по г. Усолье-Сибирское СУ СК России по Иркутской области.



В июне 2010 года обвиняемый и двое ранее знакомых ему мужчин распивали спиртные напитки в одном из подвальных помещений, расположенных в Усолье-Сибирском. В ходе распития спиртного между собутыльниками возникла ссора на почве неприязненных отношений из-за профессиональной деятельности, в процессе которой двое мужчин стали наносить множественные удары потерпевшему по голове и телу. Впоследствии от полученных травм 42-летний пострадавший скончался в больнице, а злоумышленники скрылись от органов следствия.



В настоящее время уголовное дело направлено в Усольский городской суд для рассмотрения по существу.



Уголовное преследование в отношении второго мужчины прекращено в связи со смертью, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

