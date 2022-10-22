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Усольчанин пойдёт под суд за избиение собутыльника до смерти

Усольчанин пойдёт под суд за избиение собутыльника до смерти
Общество,  Фото:pixabay.com
Преступление произошло в 2010 году

Прокуратурой города Усолье-Сибирское утверждено обвинительное заключение в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершённое группой лиц.

Уголовное дело расследовано СО по г. Усолье-Сибирское СУ СК России по Иркутской области.

В июне 2010 года обвиняемый и двое ранее знакомых ему мужчин распивали спиртные напитки в одном из подвальных помещений, расположенных в Усолье-Сибирском. В ходе распития спиртного между собутыльниками возникла ссора на почве неприязненных отношений из-за профессиональной деятельности, в процессе которой двое мужчин стали наносить множественные удары потерпевшему по голове и телу. Впоследствии от полученных травм 42-летний пострадавший скончался в больнице, а злоумышленники скрылись от органов следствия.

В настоящее время уголовное дело направлено в Усольский городской суд для рассмотрения по существу.

Уголовное преследование в отношении второго мужчины прекращено в связи со смертью, сообщили в прокуратуре Иркутской области. 
суд

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