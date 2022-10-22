Отменили обязательное ПЦР-тестирование на ковид для россиян, возвращающихся из-за рубежа

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Иностранцам будет достаточно заполнения «анкеты прибывающего на территорию РФ»



Накануне, 21 октября, вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой № 22.



- Уважаемые земляки, в соответствии с этим Постановлением с 21 октября 2022 года отменено требование по обязательному ПЦР-тестированию на COVID-19 для россиян, возвращающихся из-за рубежа. Также им предусмотрено, что для въезда в Россию иностранным гражданам будет достаточно заполнения «анкеты прибывающего на территорию РФ». Прежде им нужно было предоставлять сведения об отрицательном результате ПЦР-тестирования, - отмечает главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия Сергей Ханхареев.



Помимо этого, будет распространена практика выборочного тестирования не только в аэропортах, но и во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



