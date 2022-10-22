Иностранцам будет достаточно заполнения «анкеты прибывающего на территорию РФ»
Накануне, 21 октября, вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой № 22.
- Уважаемые земляки, в соответствии с этим Постановлением с 21 октября 2022 года отменено требование по обязательному ПЦР-тестированию на COVID-19 для россиян, возвращающихся из-за рубежа. Также им предусмотрено, что для въезда в Россию иностранным гражданам будет достаточно заполнения «анкеты прибывающего на территорию РФ». Прежде им нужно было предоставлять сведения об отрицательном результате ПЦР-тестирования, - отмечает главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия Сергей Ханхареев.
Помимо этого, будет распространена практика выборочного тестирования не только в аэропортах, но и во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Отменили обязательное ПЦР-тестирование на ковид для россиян, возвращающихся из-за рубежа
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