Трое читинцев избили и ограбили мужчину

Парни отобрали у 30-летнего жителя Иркутской области сотовый телефон, смарт-часы, наушники, зарядное устройство и карту



В полицию поступило заявление о грабеже от 30-летнего жителя Иркутской области, находящегося в Чите проездом. Оказалось, что одном из увеселительных заведений к потерпевшему подошли трое неизвестных. Вместе они вышли на улицу и в ходе беседы спровоцировали конфликт. В результате избили мужчину и отобрали сотовый телефон, смарт-часы, наушники, зарядное устройство и банковскую карту, после чего скрылись. Через некоторое время с банковской карты потерпевшего было похищено четыре тысячи рублей. Сумма причинённого ущерба составила более 96 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело.



Позже задержали 19-летнего читинца и двух 20-летних жителей Борзинского района. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. Чужие деньги молодые люди потратили.



- В отношении молодых людей избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Если их вина в совершении преступления будет установлена, им грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

