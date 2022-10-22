Парни отобрали у 30-летнего жителя Иркутской области сотовый телефон, смарт-часы, наушники, зарядное устройство и карту
В полицию поступило заявление о грабеже от 30-летнего жителя Иркутской области, находящегося в Чите проездом. Оказалось, что одном из увеселительных заведений к потерпевшему подошли трое неизвестных. Вместе они вышли на улицу и в ходе беседы спровоцировали конфликт. В результате избили мужчину и отобрали сотовый телефон, смарт-часы, наушники, зарядное устройство и банковскую карту, после чего скрылись. Через некоторое время с банковской карты потерпевшего было похищено четыре тысячи рублей. Сумма причинённого ущерба составила более 96 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Позже задержали 19-летнего читинца и двух 20-летних жителей Борзинского района. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. Чужие деньги молодые люди потратили.
- В отношении молодых людей избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Если их вина в совершении преступления будет установлена, им грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Трое читинцев избили и ограбили мужчину
Общество, Фото:
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