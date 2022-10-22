Развешивание священных флажков на деревьях останется в прошлом
На северо-западе Иволгинского дацана создали комплекс Дарсаг. Как пояснили в группе «Иволга-инфо.24/7», завершено строительство комплекса для вывешивания хии моринов.
- Теперь верующие, вывешивая свои хии морин здесь, не будут им обвязывать кустарники вокруг дацана, - отметил Хамбо Лама Дамба Аюшеев.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Иволгинский дацан стал победителем гранта от администрации правительства Бурятии. Выделенные средства были направлены на возведение специальной площадки для вывешивания хии-моринов (буддийских флажков, освящённых ламами).
- Теперь отойдёт в прошлое развешивание флажков на деревьях – это неэкологично и наносит вред зелёным насаждениям. Мы давно стремились к таким изменениям, наконец-то ситуация будет меняться, - рассказывали летом в пресс-службе Иволгинского дацана.
В Иволгинском дацане Бурятии появилась площадка для вывешивания хии моринов
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