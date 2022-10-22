В Усть-Илимске арестована женщина, скрывавшаяся от следствия 17 лет

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина обвиняется в убийстве соперницы



В Усть-Илимске предъявлено обвинение 49-летней уроженке одной из стран ближнего зарубежья в убийстве.



По версии следствия, в октябре 2005 года обвиняемая пришла на встречу с женщиной, которая на протяжении нескольких месяцев проживала с её мужем. Находясь в квартире, в ходе ссоры на почве ревности злоумышленница вооружилась топором и нанесла множественные удары в область головы, шеи, рук и груди своей сопернице. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.



Тогда подозреваемую в убийстве задержали, однако не поместили её под стражу, а отпустили под залог. Женщина, находясь на свободе, скрылась от органов предварительного следствия.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий следователям СК, криминалистам при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска удалось установить место проживания подозреваемой. Женщину задержали в Тюмени и этапировали в Иркутскую область, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.



В настоящее время по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

