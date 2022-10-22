Женщина обвиняется в убийстве соперницы
В Усть-Илимске предъявлено обвинение 49-летней уроженке одной из стран ближнего зарубежья в убийстве.
По версии следствия, в октябре 2005 года обвиняемая пришла на встречу с женщиной, которая на протяжении нескольких месяцев проживала с её мужем. Находясь в квартире, в ходе ссоры на почве ревности злоумышленница вооружилась топором и нанесла множественные удары в область головы, шеи, рук и груди своей сопернице. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.
Тогда подозреваемую в убийстве задержали, однако не поместили её под стражу, а отпустили под залог. Женщина, находясь на свободе, скрылась от органов предварительного следствия.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий следователям СК, криминалистам при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска удалось установить место проживания подозреваемой. Женщину задержали в Тюмени и этапировали в Иркутскую область, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
В настоящее время по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
В Усть-Илимске арестована женщина, скрывавшаяся от следствия 17 лет
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